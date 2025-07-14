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«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським
Стати нардепом Василю Вірастюку запропонував Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Володар титулу «Найсильніша людина світу-2004» заявив, що раніше мав більше доступу до президента

Почесний президент Федерації Стронгмену України, волонтер та політик Василь Вірастюк розповів, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у невимушеній атмосфері, «можливо сісти, щось випити та закусити». Про це він розповів в інтерв’ю таблоїду Blik, передає «Главком».

«Раніше я мав більше доступу до президента. Подзвонити, спитати, десь проінформувати чи зустрітися. Не було великих проблем. Сьогодні ж сподіватися на такі зустрічі, за всього бажання, не можна. Та й чи варто президенту забивати зайвим голову. Звісно мені би хотілося зустрітися у невимушеній атмосфері, необов’язково у Офісі президента. Можливо сісти, щось випити та закусити з ним удвох. Як це було раніше. Зараз, нажаль, це майже неможливо», – розповів він.

Політик додав, що сів би до столу з главкою держави після закінчення війни. «Маю надію, що по завершенні війни він одягне не костюм, а шльопки, шорти і майку. В такому вигляді можна сідати й до столу. Отак би мені хотілося з ним пити. Не в костюмі», – каже він. 

Розповів спортивний рекордсмен і про те, як став народним депутатом. Йому запропонував президент.

«До того я не особливо стежив за політикою в нашій країні. Тому президент просто мене проінформував, що Зеновій Андрійович склав мандат. І таким чином звільнив мені потенційне місце на окрузі. Мовляв, чи не хотів би я спробувати виставити свою кандидатуру? Перша моя реакція була «звісно, що ні». Ніколи не уявляв себе на такій посаді, в такій ролі. Однак трохи згодом мені один друг-єврей дядя Женя порадив отак відразу не відмовляти. Сказав, щоб я взяв паузу до ранку на роздуми», – додав він.

Нагадаємо, 7 червня 2021 року Центрвиборчком зареєстрував Василя Вірастюка народним депутатом від округу 87 з центром у Надвірній. «За» проголосували 16 членів ЦВК.

Раніше Вірастюк розповідав, чому кинув дружину, з якою прожив 15 років.

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Теги: Василь Вірастюк Володимир Зеленський війна спорт

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