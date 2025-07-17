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Україна здобула перші нагороди Універсіади-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула перші нагороди Універсіади-2025
Анна Максименко і Емілі Конрад здобули нагороди для України
фото: Fisu TV

У перший день змагань з фехтування у боротьбу вступили чотири представниці України

Українські шпажистки здобувають перші для України нагороди на Всесвітній літній Універсіаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

У перший день змагань з фехтування у боротьбу вступили чотири представниці української збірної у цьому виді зброї.

За підсумками групового раунду на стадії плей-оф три з них пропускали перше коло. Натомість Софія Сіденко завершила виступ на цій стадії, поступилася у своєму першому поєдинку у турі прямого вибування і Поліна Кулешова.

Анна Максименко і Емілі Конрад гарантували собі медалі, у чвертьфіналі, здолавши відповідно суперниць із Бельгії та Франції.

У півфіналі Конра поступилася Кайлін Се з Гонконгу (8:10) та здобула бронзову нагороду, яка стала першою для України на Універсіаді.

Максименко ж перемогла угорку Едіну Кардош🇭🇺 (15:12) і вийшла до фіналу.

Основний час у рівному фінальному поєдинку між Анною та Кайлін Се🇭🇰 не визначив переможницю. За рахунку 8:8 протистояння перейшло в додаткову хвилину, де вирішального уколу завдала суперниця українки.

Отже, Максименко стала срібною призеркою Універсіади!

Нагадаємо, Ярослава Магучіх перемогла на «бронзовому» етапі Континентального легкоатлетичного туру в бельгійському Льєжі.

Наша олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту здобула золото з результатом 1.91 м. Цю висоту українка взяла з другої спроби, 1.94 м пропустила, а 1.96 м не змогла підкорити.

Перше місце Магучіх розділила з американкою Черіті Гафнагель (1.91 м). Бронза у Міхаели Груби з Чехії (1.86 м).

19 липня Ярослава змагатиметься на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Теги: Всесвітня Універсіада Фехтування

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