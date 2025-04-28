Збірна України з самбо здобула 43 нагороди на чемпіонаті Європи

У командному заліку дівчата посіли друге місце, а хлопці стали володарями бронзового кубка

Збірна України з самбо тріумфально завершила виступ на чемпіонаті Європи у Лімасолі (Кіпр). Про це повідомляє «Главком».

43 медалі (5 золотих, 16 србіних, 22 бронзові) загалом здобула наша команда у чотирьох вікових категоріях (чоловіки і жінки, юніори і юніорки, юнаки і дівчата, кадети і кадетки).

Збірна України серед юнаків і дівчат виборола 12 нагород (4 срібні, 8 бронзових).

Наша кадетська збірна (14-16 років) здобула 13 медалей (1 золота, 6 срібних, 6 бронзових). У командному заліку дівчата посіли друге місце, а хлопці стали володарями бронзового кубка.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.