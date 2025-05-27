Китай відповів на звинувачення у поставках зброї до Росії

Китай заперечує заяви України про постачання Росії зброї для її війни

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відповіла на повідомленя про те, що Україна підтвердила інформацію, що Китай постачає низку важливих товарів 20 російським військовим заводам. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Global Times.

«Китай ніколи не надавав летальну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролює товари подвійного призначення», – заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

«Українська сторона добре це усвідомлює. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій».

Як повідомляли раніше, Китай постачає у Росію спецхімію, порох і верстати відразу для 20 військових заводів. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю «Укрінформу».

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», – сказав він.

За словами Іващенка, протягом 2024-2025 років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з Китаєм. Йдеться про обладнання, запчастини та документацію. У шістьох випадках відбувалися велике постачання спецхімії.

Окрім того, очільник СЗРУ розповів, що на початок цього року 80% критичної електроніки для російських дронів мали саме китайське походження. При цьому є підміни, обман у назвах, фірми-прокладки, через які з Китаю до РФ іде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.