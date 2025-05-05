Бувають неадекватні пацієнти». Пластичний хірург пояснив, чому відмовляється від операцій

Дмитро Слоссер: «У мене приблизно 5% пацієнтів не приходять на операцію»

Пластична хірургія – це дуже популярне розв'язання естетичних проблем із тілом. Проте це не єдиний вихід для того, аби видозмінитися. Існують різні причини для відмови від операції: вік, недостатньо показань для операції або ж несформульована проблема, яку треба вирішити. Про це розповідає пластичний хірург, заслужений лікар України, а також один з ініціаторів створення Ради експертів естетичної медицини України Дмитро Слоссер в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

«Коли до мене приходить пацієнтка, я не кажу, що давайте зробимо таку операцію. У мене перше звернення до неї таке: візьміть дзеркало і скажіть, що вам не подобається. Тому що коли приходить: «Я хочу зробити цю операцію». Я кажу: «Ви мені пропонуєте рішення. Ви мені спочатку скажіть, які у вас проблеми. І ми разом зможемо з вами підійти дібрати оптимальний варіант», – розповідає хірург.

Він зазначає, що до нього не приходять на операцію лише 5% пацієнтів через відмову або знаходження інакшого розв'язання проблеми.

«Бувають такі дівчата, які приходять, яким рано ще робити. Треба рухатись від менш складного до складнішого. Там, де я бачу, що можна обійтися косметологією, я пропоную спочатку підтримати косметологічними рішеннями. А буває, що немає потреби робити настільки великий об'єм операції», – говорить фахівець.

Він додає, що досвідчений хірург завжди повинен мати кілька рішень для розв'язання проблем.

Також він пояснив, через які причини відмовляє пацієнтам. Найпопулярнішою причиною є ранній вік для операції. «По-перше, буває таке, що люди приходять і не розуміють, що вони хочуть. Вони потім зроблять операції й будуть думати, навіщо вони це зробили. Другий момент: бувають неадекватні пацієнти, в яких бачення свого тіла не збігається з наявними проблемами. Є такі навіть психологічні розлади, дисморфофобія, коли людина не сприймає своє тіло таке, як воно є.

Але більшість пацієнтів – це ті, кому ще рано робити. Тому що, на мій превеликий жаль, пластична хірургія все більше і більше молодшає. Все більше дівчат починають задумуватись про пластику, колоти щось з 16-17 років, а робити пластику обличчя вже думають з 28 років. Як на мене, це трошки перебільшення показів і, звичайно, я таким пацієнтам або відмовляю, або пропоную побігати років 10-20-30, і тоді вже приходити», – пояснює Дмитро Слоссер.

Він додає, що існують ситуації, у яких вік не стає перешкодою, тому що є проблема, яку треба вирішити: «Буває, ти бачиш, що реально є проблеми. Наприклад, якісь ситуації, коли починають груди рости. Це називається ювенільна гігантомастія. Дівчинка молода, красива, і в неї дев'ятий розмір грудей, з яким важко ходити. Ну, і треба робити».

Іншим прикладом він наводить капловухість у дітей шести-семи років. Вони проводять такі операції, щоб попередити дітей від майбутніх насмішок.

Він додає, що бувають і люди старшого віку, які бажають зробити собі операцію. У його практиці, траплялися пацієнти, яким було близько 50 років, і вони хотіли зробити збільшення грудей. Або ж у 74 роки бажали зробити собі ринопластику.

Нагадаємо, що український шоумен та гуморист Володимир Жогло розкрив деталі свого різкого схуднення на 54 кілограми за пів року. Він зауважив, що переніс операцію, під час якої йому видалили 80% шлунка.