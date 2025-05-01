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«Наші позиції щодо України збігаються»: Ердоган підтримав Трампа й анонсував зустріч

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Наші позиції щодо України збігаються»: Ердоган підтримав Трампа й анонсував зустріч
Ердоган не заперечив можливої зустрічі із Трампом
фото із відкритих джерел

Ердоган підтвердив наміри особистої зустрічі із Трампом і згадав Україну 

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив підтримку позиції американського лідера Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, наголосивши на важливості врахування турецьких інтересів у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» із  посиланням на агентство Anadolu.

Реджеп Тайїп Ердоган підкреслив, що позиції щодо України у США і Туреччині «збігаються». «Ми також підтримуємо бачення світу (Трампа, – «Главком»), особливо між Росією та Україною. Ми вітаємо, що він у своїй позиції враховує і стурбованість Туреччини», – заявив Ердоган журналістам.

Турецький лідер розкрив деталі своєї взаємодії з американським президентом, зазначивши, що регулярно підтримує контакт із Трампом за допомогою «телефонної дипломатії». Ердоган охарактеризував ці бесіди як «дуже дружні, щирі та продуктивні», що створює основу для зміцнення двосторонніх відносин.

«Відносини між нашими двома країнами мають глибоке коріння. У нас багато тем для обговорення та багато кроків, які потрібно зробити. Тому наші міністерства продовжують роботу над організацією зустрічі, яка визначить курс турецько-американських відносин. Графік цієї зустрічі також опрацьовується», – пояснив турецький президент.

Ердоган висловив упевненість, що з його «другом Трампом» вдасться надати двостороннім зв'язкам «зовсім інший імпульс».

Турецький лідер також відзначив збіг позицій з сирійського питання: «Щодо Сирії: як два лідери розуміємо один одного. Безумовно, ми продовжимо шукати компроміси на розумній основі і в тих галузях, де наші думки розходяться. Ми обидва – лідери, які вірять, що можемо подолати питання, які сприймаються як дилеми».

Журналісти також цікавилися можливою особистою зустріччю двох президентів, враховуючи чутки про планований візит Трампа до країн Перської затоки в травні з можливим подальшим відвідуванням Туреччини. Ердоган підтвердив, що робота над організацією такої зустрічі триває на рівні профільних міністерств.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США Дональд Трамп Україна

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