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Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
фото з відкритих джерел

Триває 1189-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полюшкине Чернігівської області; Осоївка, Угроїди Сумської області; Новоторецьке, Довга Балка, Торецьке, Костянтинівка, Новопіль Донецької області; Новогеоргіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 1

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 3

Наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 4

Окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 7

Противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 8

Окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 9

Загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року фото 10

Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 222 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дев’ять крилатих ракет та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1189-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Україна росія

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