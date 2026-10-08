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Україна здобула ще 30 ліцензій для участі в Європейських іграх 2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна здобула ще 30 ліцензій для участі в Європейських іграх 2027
Європейські ігри пройдуть в турецькому Стамбулі
зображення: Kelvin Ndunga

Європейські ігри відбудуться 16-27 червня 2027 року

Україна здобула ще 30 ліцензій для участі в Європейських іграх 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

За підсумками кваліфікаційних змагань українські спортсмени вибороли ліцензії в трьох видах спорту:

  • Регбі-7 – 26 ліцензій (чоловіча та жіноча команди)
  • Спортивна аеробіка (змішана пара) – 2 ліцензії
  • Стрибки на батуті (чоловіки та жінки, особисті змагання) – 2 ліцензії

Склад збірної України, яка представлятиме країну на Іграх, буде визначено ближче до початку змагань.

Наразі Україна має 37 ліцензій для участі в IV Європейських іграх. Раніше перепустки здобули представники кульової стрільби (4) та стрільби з лука (3). Найближчим часом очікується підтвердження ліцензій і в інших видах спорту.

IV Європейські ігри відбудуться в турецькому Стамбулі упродовж 16-27 червня 2027 року. До змагальної програми увійшли: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба, важка атлетика, веслування (прибережне веслування), веслування на байдарках і каное, водні види спорту, волейбол, гімнастика, дзюдо, карате, кікбоксинг, легка атлетика (Командний чемпіонат Європи), муай-тай, настільний теніс, падел, регбі-7, сквош, спортивне скелелазіння, стрілецький спорт, стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, тріатлон, тхеквондо та фехтування.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: спорт Європейські ігри

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