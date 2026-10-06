«Грошей не знайшли? Ви просто не шукали»: мережу розлютила зупинка програми «Ветеранський спорт»

У жовтні ветерани не отримають 1500 грн за програмою «Ветеранський спорт», оскільки кошти на цьогорічні виплати вже вичерпалися

Жовтневий етап програми «Ветеранський спорт» не стартуватиме через вичерпання передбачених на 2026 рік коштів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Попит на програму виявився значно більшим за очікування

Спочатку на програму цього року заклали 600 млн грн із розрахунку на 100 тис. отримувачів щокварталу. Однак попит виявився значно більшим за очікування: за три квартали програмою скористалися понад 800 тис. разів, тому фінансування протягом року додатково збільшували.

Загалом у 2026 році на виплати вже спрямували понад 1,2 млрд грн – більш ніж удвічі більше за початково передбачену суму.

Через вичерпання коштів у жовтні новий етап подання заявок у «Дії» не відкриватиметься, а виплату 1500 грн у межах цього етапу ветерани не отримають.

У Мінветеранів зазначили, що працюють над продовженням програми у 2027 році та планують перевести її з експериментального формату на постійну основу. Формат програми та обсяг фінансування визначатимуться з урахуванням можливостей державного бюджету.

«Ви просто не шукали. Шукать нада»: реакція ветеранів

Зупинка програми викликала обговорення у соцмережах. Військовослужбовець Сергій Гнезділов у своєму дописі у Facebook порівняв витрати на «Ветеранський спорт» із фінансуванням телемарафону.

скриншот facebook

«На єдиний марафон виділять у 2027 році, нагадаю, 1,6 млрд грн. Програма «Ветеранський спорт» коштувала країні 1,2 млрд грн. Це якщо скажуть, що на це немає грошей у бюджеті. Ви просто не шукали. Шукать нада», – написав він.

Під дописом користувачі ділилися власним досвідом участі у програмі.

«І вони самі ж пишуть, що попит на програму виявився більшим, ніж очікувалось, дофінансовували вдвічі в цьому році. Так може це і є та актуальна у ветеранів потреба, на яку нада пошуршать бюджет з інших менш актуальних статей? Та нє, не логічно)», – написав один із коментаторів.

скриншот facebook

Інший користувач розповів, що розраховував на виплату в останньому кварталі року:

«На ці 1500 грн покладались всі мої фінансові плани 4 кварталу. Я тільки в 3 кварталі ВПЕРШЕ витратив їх повністю».

скриншот facebook

Один із користувачів зазначив, що після попередньої виплати в нього залишилося 10 грн: «А в мене з попереднього платежу по цій програмі 10 гривнів лишалося, і ті взад забрали».

скриншот facebook

Оскільки новий етап програми не запустили саме 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, один із коментаторів звернув увагу на такий збіг, саркастично відреагувавши на привітання зі святом: «Дякую за вітання, привітали зі святом – добре».

скриншот facebook

Водночас частина ветеранів взагалі не встигла скористатися програмою. «Я так і не зміг хоч раз скористатися», – написав один із користувачів.

скриншот facebook

Що передбачає програма

Програма «Ветеранський спорт» дає можливість ветеранам і ветеранкам отримувати 1500 грн щокварталу для занять спортом. Гроші можна витрачати на абонементи та послуги у спортивних залах, басейнах, фітнес-клубах, спортивних секціях та інших закладах, які беруть участь у програмі.

Щоб отримати виплату, потрібно подати заяву через застосунок «Дія» та обрати картку для зарахування коштів. Використати гроші можна протягом відповідного кварталу.

Що буде з програмою далі

У Мінветеранів наголошують, що нинішня пауза не означає остаточного припинення «Ветеранського спорту». У 2027 році відомство планує перевести програму на постійну основу.

За даними міністерства, у проєкті Державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику загалом передбачено 20,5 млрд грн – на 3 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Нагадаємо, раніше Київрада спростила отримання компенсації на переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. З переліку обов’язкових документів прибрали дефектний акт, а потребу в ремонтних роботах тепер визначатиме мультидисциплінарна команда «Київ Мілітарі Хаб». Розмір компенсації становить до 500 тис. грн.