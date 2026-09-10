ГВР об’єднав сотні спортсменів та ветеранів

«Наша мета – не просто фізичний розвиток, а виховання свідомого, сильного та патріотичного покоління»

Громадсько-військовий рух (ГВР) системно підтримує та розвиває спорт, а також військово-патріотичне виховання дітей і молоді, залучаючи ветеранські спільноти, спортивні федерації та громадські організації. Влітку на Житомирщині ГВР разом із державними установами, партнерами та відомими українськими спортсменами втілив черговий етап цієї роботи – серію масштабних вишколів, тренінгів і видовищних масових спортивних змагань.

Центральною подією став Всеукраїнський вишкіл «Нація нескорених. Прикордонник» у селі Нова Рудня, що об'єднав близько 200 учасників. Молодь опановувала єдиноборства, тактичну медицину, вогневу підготовку, управління БПЛА та мінно-вибухову справу.

Окрім цього, проєкт ГВР СОВА реалізував тренінгову програму «Спортивний тренер+», розроблену Olympic Refuge Foundation для підготовки наставників до роботи з ментальною травмою ветеранів і ВПО. А у співпраці ГО «Сталевий Сокіл» та ГВР провели змагання й майстер-класи з метання ножів, сокири, стрільби та кросового біатлону.

«Наша мета – не просто фізичний розвиток, а виховання свідомого, сильного та патріотичного покоління, яке готове захищати й відбудовувати Україну. Вишкіл довів, що українська молодь володіє незламним духом і високим прагненням до самовдосконалення», – наголосив координатор ГВР у Житомирській області, багаторазовий чемпіон із фрі-файту та контактних єдиноборств Олександр Гінгізов.

До реалізації та проведення літніх заходів ГВР активно долучилися відомі українські спортсмени – триразова учасниця Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу з тріатлону Юлія Єлістратова, чемпіон України з метання ножів Сергій Висоцький та чемпіон Європи зі спортивного метання ножа Олександр Полукішнік.

Громадсько-військовий рух продовжує розширювати партнерську мережу, об'єднуючи зусилля держави та громадського сектору для систематичного виховання молоді та реабілітації українських захисників.