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Російська фігуристка поскаржилася, що «спустила в унітаз те, заради чого три роки пахала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська фігуристка поскаржилася, що «спустила в унітаз те, заради чого три роки пахала»
Фролова: Соромно, що підвела людей, які зі мною працюють, людей, які в мене вірили

Росіянка Анна Фролова показала третій результат на «челенджері» ISU

Російська фігуристка Анна Фролова емоційно прокоментувала свій виступ на «челенджері» ISU у Грузії. Про це повідомляє «Главком».

Росіянка показала третій результат, поступившись Аделії Петросян та Ніні Петрикиній.

«Сьогодні в унітаз спустила те, заради чого три роки пахала. Дуже прикро. І соромно, що підвела людей, які зі мною працюють, людей, які в мене вірили, і саму себе, звісно, ​​насамперед теж. Усі звикли, що я катаюся чисто.

Жодних глобальних причин не було. Трохи захворіла, але…

Безумовно, я вдячна, що я на подіумі, але не можу сказати зараз, що щиро цьому тішуся, але думаю, що треба з вдячністю прийняти те, що я змогла залишитися на п'єдесталі. Напевно, пройде якийсь час, я це трохи переварю і радітиму, що склалося саме так», – заявила Фролова.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: спорт фігурне катання

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