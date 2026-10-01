Резцова: Сподіваюся, коли ми вийдемо на міжнародну арену, у нас буде можливість закупитись якісними патронами

Біатлоністка Крістіна Резцова у розмові з пропагандистами заявила, що в Росії, як і раніше, зберігаються проблеми з придбанням іноземних патронів. Про це повідомляє «Главком».

«У Росії, на жаль, патрони закінчуються. А дістати їх з-за кордону, як раніше, майже неможливо. Напевно, можна й із цим пов'язати. Сподіваюся, коли ми вийдемо на міжнародну арену, у нас буде можливість закупитись якісними патронами. І хоча б завдяки цьому підвищити якість стрілянини.

Скажу так: людина у будь-якому разі намагається до всього пристосуватися. Ми стали переходити на російський патрон, почали шукати найкраще, що маємо. Але іноземні патрони, з якими ми працювали раніше – у цьому плані нічого не змінилося, вони звідкись не взялися», – заявила Резцова.

Нагадаємо, головний тренер брянського «Динамо» Андрій Канчельскіс розповів пропагандистам, що планує пройти стажування у італійській «Фіорентині» у листопаді цього року.

«Вирішив, що поїду до Італії наприкінці листопада, коли ми закінчимо сезон. Саме в цей час пройду стажування у «Фіорентині». Офіційний запит подав до клубу ще кілька тижнів тому.

Адже я мав бути у Флоренції ще на сторіччі клубу. Там безпосередньо б домовився з керівниками «Фіорентини» про стажування і це вийшло б швидше, але не зрослося за датами через зайнятість у Брянську. Довелося вирішувати питання дистанційно, але це не виявилося проблемою. Сподіваюся, цього разу все вийде і не буде ніяких підводних каменів з розккладом», – сказав Канчельскіс