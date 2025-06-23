Юнацька збірна України U-19 із футзалу візьме участь у турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи

Змагання проходитимуть із 23-го до 29 червня в хорватському Поречі

У межах підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-19) із футзалу підопічні Ігоря Москвичова візьмуть участь у міжнародному турнірі Futsal Week Summer Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 23-го до 29 червня в хорватському Поречі. Наша команда 24-го зіграє з Португалією (початок матчу – о 12:00), 26-го – зі Словенією (12:00). Поєдинки другого етапу заплановано на 27-ме, 28-ме та 29 червня.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 із футзалу Ігор Москвичов розраховує на цьому турнірі на 14 виконавців.

Склад юнацької збірної України з футзалу

Воротарі: Іван Белімов («Ордабаси», Казахстан), Михайло Коваленко («Академія футзалу» Ужгород), Владислав Швець (ХІТ Київ).

Польові гравці: Олександр Жуков, Артем Клімчук, Ярослав Савич (усі – «Ураган» Івано-Франківськ), Роман Господенко (МСК Харків), Владислав Камець, Богдан Цап, Станіслав Шклярук, Максим Гайдучик (усі – «Любарт» Луцьк), Олександр Шпак (in.IT Львів), Дмитро Діброва («Щецин», Польща), Артем Малиновський («Кардинал» Рівне).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.