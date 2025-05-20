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Скандал на Кубку України з бодібілдингу: один з учасників виступав під російський реп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Скандал на Кубку України з бодібілдингу: один з учасників виступав під російський реп
Атлет з Дніпра вийшов на сцену під супровід російської музики
зображення: Трибуна

Організатори анулювали результати виступу атлета, під час якого прозвучала російськомовна пісня

18 травня у Львові проходив відкритий Кубок України з бодібілдингу WABBA 2025, який завершився скандалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Під час одного з виступів атлет з Дніпра вийшов на сцену під супровід російської музики. Відео у соцмережах опублікувала одна з гостей заходу. На ньому чути, як деякі інші гості підтримують атлета.

Організатори оперативно відреагували на ситуацію. У офіційній заяві на своїй сторінці вони вибачилися перед глядачами та учасниками та визнали інцидент неприйнятним.

«Ми щиро шкодуємо, що попри всі наші цінності та усталені стандарти, у змагальному процесі допустили ситуацію, яка суперечить духу нашої федерації та моральним принципам українського суспільства», – йдеться в повідомленні WABBA.

Також організатори анулювали результати виступу атлета, під час якого прозвучала російськомовна пісня.

До регламенту змагань внесли зміни:

  • запровадили попередню перевірку музичного супроводу всіх учасників;
  • зазначити, що буде проведено інструктаж суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів і етичних норм.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: спорт скандал українська мова бодібілдинг

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