Україна вийшла на Євро-2026 з гандболу
Збірна України з гандболу зазнала поразки в останньому турі кваліфікації, але вийшла на Євро-2026
Національна збірна України з гандболу поступилася команді Фарерських островів у п’ятому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2026. Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість. Про це повідомляє «Главком».
До вирішального матчу підопічні Вадима Бражника підходили після поразки від Нідерландів та з втраченими шансами фінішувати в топ-2 своєї групи. Однак Україна зберігала шанси вийти на Євро з третього місця. Для цього потрібно було або не програти Фарерам (яких Україна вже перемагала у другому турі – 35:32), або сподіватися на поразку Косова в матчі з Нідерландами.
Зустріч з Фарерам завершилася поразкою України з рахунком 27:35.
У паралельному матчі Нідерланди обіграли Косово з рахунком 34:29, що дозволило Україні посісти третє місце у групі 6 та кваліфікуватися на Євро-2026 завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів серед третіх команд решти відбіркових груп.
Турнірна таблиця (група 6):
- Фарерські острови – 9 очок
- Нідерланди – 8 очок
- Україна – 4 очки
- Косово – 3 очки
Учасники Євро-2026
- Господарі турніру: Данія, Норвегія, Швеція
- Чемпіони Європи: Франція
- Переможці груп: Словенія, Угорщина, Ісландія, Іспанія, Хорватія, Фарерські острови, Німеччина, Португалія
- Другі місця: Північна Македонія, Чорногорія, Грузія, Сербія, Чехія, Нідерланди, Австрія, ПольщаНайкращі треті місця груп:
- Румунія, Італія, Швейцарія, Україна
Євро-2026 розпочнеться у січні 2026 року.
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