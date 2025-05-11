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Україна вийшла на Євро-2026 з гандболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна вийшла на Євро-2026 з гандболу
Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість

Збірна України з гандболу зазнала поразки в останньому турі кваліфікації, але вийшла на Євро-2026

Національна збірна України з гандболу поступилася команді Фарерських островів у п’ятому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2026. Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість. Про це повідомляє «Главком».

До вирішального матчу підопічні Вадима Бражника підходили після поразки від Нідерландів та з втраченими шансами фінішувати в топ-2 своєї групи. Однак Україна зберігала шанси вийти на Євро з третього місця. Для цього потрібно було або не програти Фарерам (яких Україна вже перемагала у другому турі – 35:32), або сподіватися на поразку Косова в матчі з Нідерландами.

Зустріч з Фарерам завершилася поразкою України з рахунком 27:35. 

У паралельному матчі Нідерланди обіграли Косово з рахунком 34:29, що дозволило Україні посісти третє місце у групі 6 та кваліфікуватися на Євро-2026 завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів серед третіх команд решти відбіркових груп.

Турнірна таблиця (група 6):

  1. Фарерські острови – 9 очок
  2. Нідерланди – 8 очок
  3. Україна – 4 очки
  4. Косово – 3 очки

Учасники Євро-2026

  • Господарі турніру: Данія, Норвегія, Швеція
  • Чемпіони Європи: Франція
  • Переможці груп: Словенія, Угорщина, Ісландія, Іспанія, Хорватія, Фарерські острови, Німеччина, Португалія
  • Другі місця: Північна Македонія, Чорногорія, Грузія, Сербія, Чехія, Нідерланди, Австрія, ПольщаНайкращі треті місця груп:
  • Румунія, Італія, Швейцарія, Україна

Євро-2026 розпочнеться у січні 2026 року.

Теги: гандбол чемпіонат Європи

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