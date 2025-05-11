Україна вийшла на Євро-2026 з гандболу

Збірна України з гандболу зазнала поразки в останньому турі кваліфікації, але вийшла на Євро-2026

Національна збірна України з гандболу поступилася команді Фарерських островів у п’ятому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2026. Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість. Про це повідомляє «Главком».

До вирішального матчу підопічні Вадима Бражника підходили після поразки від Нідерландів та з втраченими шансами фінішувати в топ-2 своєї групи. Однак Україна зберігала шанси вийти на Євро з третього місця. Для цього потрібно було або не програти Фарерам (яких Україна вже перемагала у другому турі – 35:32), або сподіватися на поразку Косова в матчі з Нідерландами.

Зустріч з Фарерам завершилася поразкою України з рахунком 27:35.

У паралельному матчі Нідерланди обіграли Косово з рахунком 34:29, що дозволило Україні посісти третє місце у групі 6 та кваліфікуватися на Євро-2026 завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів серед третіх команд решти відбіркових груп.

Турнірна таблиця (група 6):

Фарерські острови – 9 очок Нідерланди – 8 очок Україна – 4 очки Косово – 3 очки

Учасники Євро-2026

Господарі турніру: Данія, Норвегія, Швеція

Чемпіони Європи: Франція

Переможці груп: Словенія, Угорщина, Ісландія, Іспанія, Хорватія, Фарерські острови, Німеччина, Португалія

Другі місця: Північна Македонія, Чорногорія, Грузія, Сербія, Чехія, Нідерланди, Австрія, ПольщаНайкращі треті місця груп:

Румунія, Італія, Швейцарія, Україна

Євро-2026 розпочнеться у січні 2026 року.