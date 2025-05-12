Україна завершила чемпіонат Європи з карате з п’ятьма нагородами

Чемпіонат Європи є відбірковим етапом до чемпіонату світу, що відбудеться у листопаді в Каїрі

Збірна України здобула п’ять нагород на чемпіонаті Європи з карате. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У вірменському Єревані завершилася ювілейна 60 континентальна першість з карате, яка відбувалася упродовж 7-11 травня. Участь у змаганнях брали понад 550 спортсменів з 50 країн Європи. Збірна України була представлена 18 каратистами, п’ятеро з яких входять до топ-10 світового рейтингу WKF.

За підсумками змагань українці здобули 5 нагород: 1 золоту, 2 срібні та 2 бронзові медалі.

На подіум підіймалися:

Олександра Шолохова (в.к. 61 кг) – золото

Дарія Булай (в.к. понад 68 кг) – срібло

Валерій Чоботар (в.к. 84 кг) – срібло

Еліна Сєлємєнєва (в.к. 68 кг) – бронза

Різван Талібов (в.к. понад 84 кг) – бронза

У загальному медальному заліку збірна України посіла 8-е місце.

Чемпіонат Європи є відбірковим етапом до чемпіонату світу, що відбудеться у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони, а також бронзові призери змагань з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Нагадаємо, росіянин Ернест Шарафутдінов, який незаконно відвідував анексований Крим, посів перше місце на чемпіонаті Європи з карате.

Шарафутдінов у фіналі вагової категорії до 75 кг переміг чорногорця Неманію Микулича.

Варто зазначити, що 24-річний Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов у минуло році незаконно відвідували анексований Росією український Крим.

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні 2024 року проходив у Задарі (Хорватія).

На територію окупованого півострова каратист та його тренер потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Європейська федерація карате була проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до анексованого Криму, однак вона проігнорувала цей факт.

Також Шарафутдінов вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.