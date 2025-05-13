Веслувальники з РФ пропустять чемпіонат Європи, бо їх «змушували підписати антиросійську декларацію»

Свірін: Ми в Крушвиці не зможемо виступити

Змагання у Польщі серед юніорів мають відбутися з 24 по 25 травня

Веслувальник з Росії відмовилися від поїздки на юніорський чемпіонат Європи (до 19 років) до Крушвиці (Польща). Про це повідомляє «Главком».

Веслувальник з Росії відмовилися від поїздки бо їх начебто організатори змушували підписати політичну декларацію. Як повідомив президент Федерації гребного спорту Росії (ФДСР) Олексій Свірін, у документі зазначається, що спортсмени не підтримують політику Росії щодо України.

Він також додав, що учасники турніру не повинні отримувати державного фінансування.

«Наразі ми в Крушвиці не зможемо виступити. Польська асоціація веслування як організатор змагань виставила додаткові умови, на які ми не можемо піти. Вона хоче, щоб усі наші спортсмени, які планували виступити на першості Європи, підписали декларації, в яких мали вказати, що не отримують російського державного фінансування, а також спонсорських коштів від компаній чи фізичних осіб, пов'язаних із РФ», – заявив Свірін російським пропагандистам.

Змагання у Польщі серед юніорів мають відбутися з 24 по 25 травня.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

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