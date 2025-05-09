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Ефектний іппон в голову: українка перемогла росіянку на чемпіонаті Європи з карате

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ефектний іппон в голову: українка перемогла росіянку на чемпіонаті Європи з карате
Дарія вже гарантувала собі срібну медаль континентальної першості

У півфіналі українка сенсаційно розгромила другого номера світового рейтингу

18-річна українська каратистка Дарія Булай вийшла у фінал чемпіонату Європи з карате, що проходить в Єревані. Про це повідомляє «Главком».

На шляху до фіналу Булай перемогла росіянку завдяки ефектному 3-бальному Іппону в голову суперниці. У півфіналі українка сенсаційно розгромила другого номера світового рейтингу іспанку Торрес Гарсія Марію. Таким чином, Дарія вже гарантувала собі мінімум срібну медаль континентальної першості.

Фінальні поєдинки чемпіонату Європи з карате відбудуться 10 травня.

Тренер збірної Олександр Пікулін присвятив вихід у фінал Булай іншому українському тренеру з карате Максиму Невмержицькому, який третій рік боронить Україну від окупантів.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000 в Римі

У поєдинку другого кола Світоліна у непростому поєдинку здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро.

У першому сеті Еліна поступалася з брейком, але змогла змінити хід подій – 6:3 на користь українки.

У другому сеті Світоліна лідирувала 4:1, але потім програла 4 гейми поспіль. За рахунку 5:4 Бузас Манейро подавала на другий сет, але Еліна змогла зробити брейк. Доля сету вирішилася на тайбрейку, який краще провела українка – 7:6 на користь українки.

Суперницею Світоліної у третьому колі стане американська кваліфаєрка Гейлі Баптист.

Теги: карате чемпіонат Європи

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