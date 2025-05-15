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Україна дізналася суперників на Євро-2026 з гандболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна дізналася суперників на Євро-2026 з гандболу
Україна повернеться на Євро вперше з 2022 року
фото: ФГУ

Євро з гандболу стартує 15 січня 2026 року

Збірна України з гандболу отримала суперників на чемпіонаті Європи-2026. Сталося це за підсумками жеребкування, яке відбулося у четвер, 15 травня.

Участь у жеребкуванні Євро-2026 візьмуть 24 команди: 20 збірних відібрались за підсумками кваліфікації, Данія, Норвегія та Швеція здобули прямі путівки як господарі, а Франція потрапила на турнір у статусі чинних чемпіонів.

Збірна України увосьме в історії відібралася у фінальну частину чемпіонату Європи, посівши третє місце у групі з Фарерськими островами, Нідерландами та Косово. Підопічні Вадима Бражника вийшли на Євро завдяки рейтингу третіх позицій кваліфікації.

Перед початком жеребкування «синьо-жовті» потрапили у останній, четвертий кошик посіву, тож вже не могли потрапити у групу зі збірними Грузії, Сербії, Швейцарії, Румунії та Італії. Перші шість країн, які отримали статус сіяних, вже дізнались свої групи: з першого кошика Німеччина, Данія та Швеція, а з другого — Норвегія, Фарерські острови та Ісландія.

Результати жеребкування Євро-2026 з гандболу

Група A: Німеччина, Іспанія, Австрія, Сербія

Група B: Данія, Португалія, Північна Македонія, Румунія

Група C: Франція, Норвегія, Чехія, Україна

Група D: Словенія, Фарерські острови, Чорногорія, Швейцарія

Група E: Швеція, Хорватія, Нідерланди, Грузія

Група F: Угорщина, Ісландія, Польща, Італія

Євро з гандболу стартує 15 січня 2026 року і проходитиме у норвезькому Берумі, данському Гернінгу, шведських Крістіанстаді та Мальме.

Що відомо про суперників збірної України з гандболу

Збірна Франції є чинним чемпіоном Європи з гандболу, здолавши у фіналі Данію (33:31, овертайм). Також французи тричі ставали чемпіонами Олімпіади (2008, 2012, 2020 роки) й шість разів – чемпіонами світу.

Норвегія має у активі у одну медаль чемпіонатів Європи – «бронзу» в 2020 році. На Євро-2024 норвежці посіли дев'яте місце. Крім цього, збірна Норвегії двічі завойовувала срібну медаль ЧС – 2017 та 2019 роки.

Збірна Чехії втринадцяте в історії братиме участь у Євро з гандболу. Найкращий результат чехів – двічі шосте місце у 1996 та 2018 роках. На чемпіонаті Європи-2024 Чехія залишила турнір на першому етапі змагань.

Україна повернеться на Євро вперше з 2022 року. Чемпіонат стане восьмим в історії збірної, що демонструвала найкращий результат на турнірі з виходом у другій раунд у 2002 році (11-те місце).

Джерело
Теги: гандбол чемпіонат Європи

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