Жеребкування Євро-2026: гандболіст збірної України назвав бажаних суперників

Онуфрієнко вважає оптимальним варіантом утретє від початку відбору зустрітися з командою Фарерів

Чоловіча збірна України з гандболу в четвер, 15 травня, отримає суперників у груповій стадії чемпіонату Європи-2026. У цей день в данському Гернінгу відбудеться жеребкування турніру, під час якого «синьо-жовті» перебуватимуть у четвертому кошику посіву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перебування у четвертому кошику унеможливлює зустріч України з дворазовими призерами Євро сербами, а також ще чотирма командами, з яких жодна досі не додала попередній раунд континентальшої першості: Грузією, Румунією, Італією та Швейцарією.

Натомість жереб означатиме, що Україні залишатиметься зіграти з командами усіх трьох найсильніших кошиків посіву. Зокрема, в другому перебуватиме збірна Фарерських островів – суперник «синьо-жовтих» у кваліфікації, якого підопічні Вадима Бражника обігрували в матчі другого туру (35:32).

Лінійний українців Олександр Онуфрієнко, який протягом кваліфікації став автором 18 голів збірної, вважає оптимальним варіантом утретє від початку відбору зустрітися з командою Фарерів.

«Я вважаю, з Фарерами ми точно можемо грати – ми це показали в першому матчі, коли перемогли. Ми можемо грати з усіма, крім першого кошика – там важко. А якщо говоримо про другий та третій кошики, то можемо грати з усіма і намагатися вийти з групи», – заявив Онуфрієнко.

Перший кошик посіву гарантує Україні зустріч з однією з топкоманд Європи: п'ять збірних у цьому переліку посідають місця у топ-6 періодичного рейтингу Європейської гандбольної федерації. Поза шісткою перебувала лише Словенія, яка, втім, виграла усі шість матчів у другому раунді кваліфікації – з різницею голів +38.

«Якщо чесно, з першого кошика не хотілося б нікого. Але так не може бути. Найкращим варіантом буде Словенія, я вважаю. Але водночас хочеться зіграти з найсильнішими командами світу: [чинним чемпіоном] Францією, Данією чи Швецією. Проти таких команд теж треба грати. З другого кошика хочеться Фарерські острови – грали проти них і знаємо, що можемо перемагати. Вважаю, це найкращий суперник для нас з другого кошика. З третього – трохи складніше. Хотілося б чорногорців, хоча у них хороша молодь, або поляків. Це команди, з якими ми можемо грати», – розповів Онуфрієнко.

Як розподілені кошики на жеребкуванні Євро-2026

1-й кошик: Франція, Данія, Швеція, Німеччина, Угорщина, Словенія

Франція, Данія, Швеція, Німеччина, Угорщина, Словенія 2-й кошик: Португалія, Норвегія, Ісландія, Хорватія, Іспанія, Фарерські острови

Португалія, Норвегія, Ісландія, Хорватія, Іспанія, Фарерські острови 3-й кошик: Австрія, Нідерланди, Чорногорія, Чехія, Польща, Північна Македонія

Австрія, Нідерланди, Чорногорія, Чехія, Польща, Північна Македонія 4-й кошик: Грузія, Сербія, Швейцарія, Румунія, Україна, Італія

Нагадаємо, національна збірна України з гандболу поступилася команді Фарерських островів у п’ятому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2026. Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість.