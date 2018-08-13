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    Українці здобули три нагороди на Кубку світу зі складання шахових композицій

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    Українці здобули три нагороди на Кубку світу зі складання шахових композицій

    Спортсмени з України здобули дві золоті й одну срібну медалі

    Стали відомі остаточні підсумки 6-го Кубку світу зі складання шахових композицій, який відбувся під егідою FIDE.

    Шахісти виборювали першість у восьми видах змагань, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    Вдало виступили українські спортсмени, які здобули два золота та срібло.

    Переможцями 6-го Кубку світу стали киянин Андрій Фролкін і Владислав Тарасюк (Харківська обл.).

    Срібло виборов Олександр Дашковський (Черкаська обл.).

    До шістки кращих спортсменів у різних видах змагань Кубку світу увійшли Василь Дячук (Закарпатська обл.), Михайло Марандюк (Чернівецька обл,), Володимир Саміло (Харківська обл.), Валерій Копил, Геннадій Козюра (обидва - Полтавська обл.), Василь Крижанівський (Черкаська обл.), Ігор Ярмонов (Донецька обл.), Олександр Семененко та Валерій Семененко (обидва Дніпропетровська обл.).

    Раніше повідомлялося, що українці здобули п'ять нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок.

    Кубок світу українці Інтелектуальні види спорту
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