Українець Демчук виборов дві нагороди чемпіонату Франції з фехтування на візках
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Андрій здобув золото та срібло
Минулими вихідними, 26-27 травня, Андрій Демчук взяв участь у відкритому чемпіонаті Франції з фехтування на візках.
Відповідне запрошення українець отримав від Національного паралімпійського комітету Франції.
Як зазначає прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України, Демчук – один з лідерів національної паралімпійської збірної команди України з фехтування на візках.
У підсумку Андрій виборов дві високі нагороди: золоту медаль у шаблі та срібну у шпазі.
Змагання проходили у місті Сарбур, і до участі у них запрошувались паралімпійці за бажанням та вибором французької сторони.
У шпазі Андрій змагався за срібло із 41 спортсменом, а на шаблі з 28-ма.
Нагадаємо, наприкінці лютого нинішнього року на Кубку світу з фехтування на візках українські спортсмени здобули вісім нагород.