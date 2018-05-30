  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Демчук виборов дві нагороди чемпіонату Франції з фехтування на візках

    • Розсилка
    Андрій Демчук (у центрі) - Українець Демчук виборов дві нагороди чемпіонату Франції з фехтування на візках
    Андрій Демчук (у центрі)

    Андрій здобув золото та срібло

    Минулими вихідними, 26-27 травня, Андрій Демчук взяв участь у відкритому чемпіонаті Франції з фехтування на візках.

    Відповідне запрошення українець отримав від Національного паралімпійського комітету Франції.

    Як зазначає прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України, Демчук – один з лідерів національної паралімпійської збірної команди України з фехтування на візках.

    У підсумку Андрій виборов дві високі нагороди: золоту медаль у шаблі та срібну у шпазі.

    Змагання проходили у місті Сарбур, і до участі у них запрошувались паралімпійці за бажанням та вибором французької сторони.

    У шпазі Андрій змагався за срібло із 41 спортсменом, а на шаблі з 28-ма.

    Нагадаємо, наприкінці лютого нинішнього року на Кубку світу з фехтування на візках українські спортсмени здобули вісім нагород.

    Франція українці Фехтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ