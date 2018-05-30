Українець Демчук виборов дві нагороди чемпіонату Франції з фехтування на візках

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Андрій Демчук (у центрі)

Андрій здобув золото та срібло

Минулими вихідними, 26-27 травня, Андрій Демчук взяв участь у відкритому чемпіонаті Франції з фехтування на візках.

Відповідне запрошення українець отримав від Національного паралімпійського комітету Франції.

Як зазначає прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України, Демчук – один з лідерів національної паралімпійської збірної команди України з фехтування на візках.

У підсумку Андрій виборов дві високі нагороди: золоту медаль у шаблі та срібну у шпазі.

Змагання проходили у місті Сарбур, і до участі у них запрошувались паралімпійці за бажанням та вибором французької сторони.

У шпазі Андрій змагався за срібло із 41 спортсменом, а на шаблі з 28-ма.

Нагадаємо, наприкінці лютого нинішнього року на Кубку світу з фехтування на візках українські спортсмени здобули вісім нагород.