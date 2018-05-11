Українець Ковальчук став призером змагань із сучасного п'ятиборства у Португалії

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Юрій фінішував на підсумковому третьому місці

На міжнародних змаганнях у м. Лейрія (Португалія), що відбулися 5-6 травня 2018 року, український п'ятиборець Юрій Ковальчук виборов бронзову нагороду.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

Ці змагання є рейтинговими до III юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, які у жовтні відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

Раніше стали відомі володарі кубків України із сучасного п’ятиборства.

На початку квітня українець Товкай став срібним призером Кубка Польщі із сучасного п’ятиборства.

Літні юнацькі Олімпійські ігри 2018 пройдуть з 6 по 18 жовтня 2018 року у Буенос-Айресі (Аргентина) серед спортсменів-юніорів (віком від 14 до 18 років).