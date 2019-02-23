«Лех» з українцем Костевичем у складі сенсаційно побив «Леґію» в принциповому дербі (відео)



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Тренер «Леха» продовжує довіряти Володимиру Костевичу Gol24

Володимир відіграв усі 90 хвилин

У Польщі в рамках 23-го туру Екстракляси зустрічалися одні з найпринциповіших суперників - познанський «Лех» приймав варшавську «Леґію».

Фаворитом вважалася «Леґія», яка реально претендує на чемпіонство. Але «Лех» після сенсаційної поразки 0:4 у попередньому турі від «Пяста» із Ґливіце, знову здивував. Тепер приємно.

На хід гри вплинув швидкий м'яч, який чорногорець Нікола Вуядіновіч забив після подачі кутового вже на восьмій хвилині зустрічі.

Другий м'яч данець Крістіан Ґютк'яєр забив з пенальті на 79-й хвилині. «Лех» переміг - 2:0.

Відрадно, що після невдалого матчу в Ґливіце тренер «Леха» Адам Навалка продовжує довіряти українському оборонцеві Володимиру Костевичу, котрий сьогодні провів усі 90 хвилин на звичній позиції лівого оборонця.

Зазначимо, що після цієї перемоги «Лех» набрав 36 очок і піднявся на п'яте місце в таблиці. «Леґія» із 42-ма пунктами друга - 42 пункти. Лідер чемпіонату «Лехія» з Ґданьска у ці хвилини грає з краківською «Віслою».