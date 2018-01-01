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    Українець Нікішин виграв етап Кубка світу з фехтування

    У поєдинку за золото Богдан зустрічався з французом
    Богдан Нікішин став переможцем етапу Кубка світу в канадському Ванкувері. Наш шпажист вступив в боротьбу зі стадії 1/32 фіналу. Спочатку українець переміг іспанця Альваро Ібанеса (15:8), потім росіянина Микиту Глазкова (7:3) і Георгія Бруєва (13:12). У чвертьфіналі Нікішин впорався з італійцем Габріеле Чіміно (15:12), а в півфіналі вперше в
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    Богдан Нікішин. Фото:&nbsp;fencing.ca
    Богдан Нікішин. Фото: fencing.ca

    У поєдинку за золото Богдан зустрічався з французом

    Богдан Нікішин став переможцем етапу Кубка світу в канадському Ванкувері. Наш шпажист вступив в боротьбу зі стадії 1/32 фіналу.

    Спочатку українець переміг іспанця Альваро Ібанеса (15:8), потім росіянина Микиту Глазкова (7:3) і Георгія Бруєва (13:12). У чвертьфіналі Нікішин впорався з італійцем Габріеле Чіміно (15:12), а в півфіналі вперше в кар'єрі виграв у олімпійського чемпіона Ріо 2016 в командній шпазі та дворазового чемпіона Європи в індивідуальній шпазі француза Яннікі Бореля (15:11).

    У поєдинку за золото Богдан зустрічався з ще одним французом Даніелем Жерентом, який також був у складі «золотої» четвірки на Олімпіаді. Українець переміг з рахунком 15:13 і взяв етап Кубка світу у Ванкувері.

    Нагадаємо, що в цьому сезоні Нікішин брав срібло на змаганнях в Берні і Хайденхаймі.

    Джерело: xsport.ua

    Богдан Нікішин Фехтування
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