Українець завоював срібло на етапі Кубка світу з фехтування

Всього на цих змаганнях представляли Україну п'ять спортсменів

Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в Хайденхаймі (Німеччина). На шляху до вирішальних сутичок Нікішин в 1/32 фіналу пройшов швейцарця Бенджаміна Штеффена (9:6), потім в 1/16 фіналу впорався з італійцем Едоардо Мунцоне (10:5), а в 1/8 фіналу виявився сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова



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Богдан Нікішин. Фото: Getty Images

Всього на цих змаганнях представляли Україну п'ять спортсменів

Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в Хайденхаймі (Німеччина).

На шляху до вирішальних сутичок Нікішин в 1/32 фіналу пройшов швейцарця Бенджаміна Штеффена (9:6), потім в 1/16 фіналу впорався з італійцем Едоардо Мунцоне (10:5), а в 1/8 фіналу виявився сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова (10:7).

На чвертьфінальній стадії 37-річний українець у напруженій сутичці пройшов Марко Фікеру (3:1), потім в результативному поєдинку вибив Габріеля Чіміно (15:8), але в фіналі не впорався з напором японця Казуясу Мінобу (13:15).

Юрій Тараненко і Ян Сич німецький етап Кубка світу завершили в 1/32 фіналу, Ігор Рейзлвн і Максим Хворост поступилися в боях за 1/8 фіналу.

Богдан Нікішин в останній раз вигравав етап Кубка світу в травні 2017 року, здобувши перемогу на змаганнях в Боготі (Колумбія).

Джерело: sportarena.com