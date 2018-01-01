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    Українець завоював срібло на етапі Кубка світу з фехтування

    Всього на цих змаганнях представляли Україну п'ять спортсменів
    Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в Хайденхаймі (Німеччина). На шляху до вирішальних сутичок Нікішин в 1/32 фіналу пройшов швейцарця Бенджаміна Штеффена (9:6), потім в 1/16 фіналу впорався з італійцем Едоардо Мунцоне (10:5), а в 1/8 фіналу виявився сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова
    • Сьогодні, 10:27
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    Богдан Нікішин. Фото: Getty Images
    Богдан Нікішин. Фото: Getty Images

    Всього на цих змаганнях представляли Україну п'ять спортсменів

    Український шпажист Богдан Нікішин посів друге місце на етапі Кубка світу в Хайденхаймі (Німеччина).

    На шляху до вирішальних сутичок Нікішин в 1/32 фіналу пройшов швейцарця Бенджаміна Штеффена (9:6), потім в 1/16 фіналу впорався з італійцем Едоардо Мунцоне (10:5), а в 1/8 фіналу виявився сильнішим за представника Казахстану Руслана Курбанова (10:7).

    На чвертьфінальній стадії 37-річний українець у напруженій сутичці пройшов Марко Фікеру (3:1), потім в результативному поєдинку вибив Габріеля Чіміно (15:8), але в фіналі не впорався з напором японця Казуясу Мінобу (13:15).

    Юрій Тараненко і Ян Сич німецький етап Кубка світу завершили в 1/32 фіналу, Ігор Рейзлвн і Максим Хворост поступилися в боях за 1/8 фіналу.

    Богдан Нікішин в останній раз вигравав етап Кубка світу в травні 2017 року, здобувши перемогу на змаганнях в Боготі (Колумбія).

    Джерело: sportarena.com

    Німеччина Максим Хворост Богдан Нікішин Фехтування
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