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Українські фристайлісти завоювали дві медалі на етапі Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські фристайлісти завоювали дві медалі на етапі Кубка світу
Дмитро Котовський і Анастасія Новосад порадували українських спортивних вболівальників

Котовський виграв першу індивідуальну медаль на Кубках світу

Українські фристайлісти Дмитро Котовський і Анастасія Новосад вибороли бронзові медалі на етапі Кубка світу у Ле-Релі (Канада).

Спочатку на третій рядок п'єдесталу зійшла Анастасія Новосад, виконавши у суперфіналі подвійне сальто із трьома гвинтами на оцінку 86,71 балів.

За крок від п'єдесталу із сумою балів 71,34 бала зупинилася ще одна українська фристайлістка Ольга Полюк.

Згодом бронзовий почин колеги по збірній підтримав Дмитро Котовський, якому нагороду приніс суперфінальний стрибок «гвинт-гвинт-два гвинти» та сума балів за нього становила 120,81.

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Зазначимо, що для Новосад це четверта загалом і друга індивідуальна медаль на Кубках світу.

Котовський раніше на п'єдестал цих престижних змагань сходив лише у командній першості.

Сьогодні змагання у Канаді продовжаться ще одним особистим стартом

Джерело
Теги: фристайл Кубок світу Канада

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