Українські фристайлісти завоювали дві медалі на етапі Кубка світу

Котовський виграв першу індивідуальну медаль на Кубках світу

Українські фристайлісти Дмитро Котовський і Анастасія Новосад вибороли бронзові медалі на етапі Кубка світу у Ле-Релі (Канада).

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Спочатку на третій рядок п'єдесталу зійшла Анастасія Новосад, виконавши у суперфіналі подвійне сальто із трьома гвинтами на оцінку 86,71 балів.

За крок від п'єдесталу із сумою балів 71,34 бала зупинилася ще одна українська фристайлістка Ольга Полюк.

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Згодом бронзовий почин колеги по збірній підтримав Дмитро Котовський, якому нагороду приніс суперфінальний стрибок «гвинт-гвинт-два гвинти» та сума балів за нього становила 120,81.

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Зазначимо, що для Новосад це четверта загалом і друга індивідуальна медаль на Кубках світу.

Котовський раніше на п'єдестал цих престижних змагань сходив лише у командній першості.

Сьогодні змагання у Канаді продовжаться ще одним особистим стартом