Українець Трубін проти росіянина. Підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У минулому році Трубін не потиснув руку Головіну перед матчем Ліги чемпіонів

Сьогодні, 31 січня, у швейцарському Ньоні серед команд, які у загальному етапі змагань посіли з 9 по 24 місця, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Переможці стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють із вісімкою найкращих клубів загального етапу.

Ліва частина сітки:

«Брюгге» – «Аталанта»

«Манчестер Сіті» – «Реал Мадрид»

«Ювентус» – «ПСВ»

«Брест» – «ПСЖ»

Права частина сітки:

«Спортінг» – «Боруссія Дортмунд»

«Селтік» – «Баварія»

«Феєноорд» – «Мілан»

«Монако» – «Бенфіка»

Перші матчі відбудуться 11-12 лютого. Матчі у відповідь за тиждень – 18-19 лютого.

Таким чином, «Бенфіка» українця Анатолія Трубіна зіграє з «Монако» росіянина Олександра Головіна.

Нагадаємо, у минулому році Трубін не потиснув руку Головіну перед матчем Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, біля Роботиного (Запорізька область) зник безвісті окупант та титулований російський 54-річний пауерліфтер Міхаіл Андрюхін. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Андрюхін – чотириразовий чемпіон світу, п’ятиразовий чемпіон Європи, а також багаторазовий чемпіон Росії з пауерліфтингу.

Воювати проти України, згідно з інформацією у соцмережі Вконтакте, спортсмен добровольцем розпочав ще восени 2022 року.

У сюжеті російських пропагандистів від 3 серпня 2024 року зазначалося, що Андрюхін бере участь у бойових діях на запорізькому напрямку, а з травня 2023 року був кулеметником у штурмовій групі.

25 січня Московська обласна федерація пауерліфтингу повідомила, що Андрюхін зник безвісти.

«23 серпня 2024 року при виконанні завдання СВО зник безвісти біля населеного пункту Роботине. Це офіційна інформація від командування частини, в якій служив Михайло. Інформація надана ЗМС Луговою І.М. з дозволу дружини Андрюхіної Катерини» , - йшлося у дописі.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.