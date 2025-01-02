Майбутнє Роналду. Керівництво Аль-Насра приняли рішення

Легенда почуває себе щасливим у Саудівській Аравії та не планує завершувати кар'єру

Перемовини розпочнуться вже найближчим часом

Керівництво «Аль-Насра» із Саудівської Аравії хоче продовжити контракт з португальським форвардом Кріштіану Роналду.

Як пише видання AS, спортивний директор «Аль-Насра» Фернандо Йєрро готує пропозицію Кріштіану Роналду щодо продовження угоди.

Зазначається, що перемовини розпочнуться вже найближчим часом. Легенда почуває себе щасливим у Саудівській Аравії та не планує завершувати кар'єру.

У цьому сезоні Роналду відіграв 19 матчів, забив 16 голів та зробив 3 асисти. Чинний контракт Кріштіану з «Аль-Насром» завершується влітку 2025 року.