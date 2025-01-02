Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Майбутнє Роналду. Керівництво Аль-Насра приняли рішення

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майбутнє Роналду. Керівництво Аль-Насра приняли рішення
Легенда почуває себе щасливим у Саудівській Аравії та не планує завершувати кар'єру
фото: EPA-EFE

Перемовини розпочнуться вже найближчим часом

Керівництво «Аль-Насра» із Саудівської Аравії хоче продовжити контракт з португальським форвардом Кріштіану Роналду.

Як пише видання AS, спортивний директор «Аль-Насра» Фернандо Йєрро готує пропозицію Кріштіану Роналду щодо продовження угоди.

Зазначається, що перемовини розпочнуться вже найближчим часом. Легенда почуває себе щасливим у Саудівській Аравії та не планує завершувати кар'єру.

У цьому сезоні Роналду відіграв 19 матчів, забив 16 голів та зробив 3 асисти. Чинний контракт Кріштіану з «Аль-Насром» завершується влітку 2025 року.

Читайте також:

Джерело
Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
30 грудня, 2024, 17:44
У складі збірної Росії Бугаєв провів 7 матчів
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
29 грудня, 2024, 19:56
16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
29 грудня, 2024, 12:09
24 грудня український воротар одружився зі своєю дівчиною Мариною Галаган
Воротар збірної України одружився напередодні Різдва (фото)
26 грудня, 2024, 10:51
У пробі «А» Михайла Мудрика виявили заборонену речовину
У зірки збірної України з футболу знайдено заборонену речовину під час допінг-тесту
17 грудня, 2024, 05:24
FIFA показала контури України без Криму
FIFA під час жеребкування відбору на чемпіонат світу показала карту України без Криму
13 грудня, 2024, 16:02
Гру «Реал Сосьєдад» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
12 грудня, 2024, 22:00
Його гра показала, що він футболіст з ідеальним контролем м'яча, який вносить зміни до кожної частини поля
УЄФА назвав найкращого гравця матчу «Шахтар – Баварія»
11 грудня, 2024, 03:21
«Динамо» та «Олександрія» знову зіграють між собою 8 грудня
«Олександрія» та «Динамо» зіграли внічию в перенесеному матчі УПЛ
4 грудня, 2024, 17:53

Новини

Майбутнє Роналду. Керівництво Аль-Насра приняли рішення
Майбутнє Роналду. Керівництво Аль-Насра приняли рішення
Україна програла Туреччині на старті ЧС з медіафутболу
Україна програла Туреччині на старті ЧС з медіафутболу
Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
Кіченок та Чжань залишають парний турнір у Брісбені на стадії 1/4 фіналу
«Шаховий король у джинсах»: Карлсену дозволено порушити дрес-код на чемпіонаті світу
«Шаховий король у джинсах»: Карлсену дозволено порушити дрес-код на чемпіонаті світу
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Два клуби української Премʼєр-ліги офіційно об’єднаються в один: подробиці
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність
Ірина Геращенко повідомила про свою вагітність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
41K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
16K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua