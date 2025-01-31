Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч

«Динамо» перемогло «РФШ» і завершило виступи у сезоні Ліги Європи, у Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області, авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 січня, щоб ви були в курсі подій:

«Динамо» перемогло «РФШ» і завершило виступи у сезоні Ліги Європи

У четвер, 30 січня, у Гамбурзі «Динамо» перемогло «РФШ» з Латвії у заключному, 8-му турі, основного раунду Ліги Європи.

Зустріч відбулася у Гамбурзі, де команда Олександра Шовковського у нинішньому сезоні приймала суперників у єврокубках.

«Динамо» вийшло вперед на 76-й хвилині, коли після передачі Владислава Ваната точного удару з району одинадцятиметрової позначки завдав Олександр Піхальонок.

Кияни перемогли «РФШ» 1:0, набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи.

«Динамо» – «РФШ» (Латвія) 1:0

Гол: Піхальонок, 76

У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області

Декілька безпілотників нібито знищила російська протиповітряна оборона у Воронезькій області Росії. Відомо про одного травмованого чоловіка. А у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ).

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, на півдні області один із дронів впав на автомобіль. Поранення отримав водій авто. У тому ж районі уламками пошкоджено приватний будинок та ферму.

А у Воронежі під час падіння дрону пошкоджено скління на промисловому підприємстві, додав Гусєв.

У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Як зазначається, «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Наслідки атаки поки що не відомі.

Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки витягнуто вже понад 40 тіл

Рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. Про інформує CNN.

За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви. Більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.

Також повідомляється, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту – документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).

Крім того, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.

Видання додало, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок дістали.