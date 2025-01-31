«Динамо» перемогло «РФШ» і завершило виступи у сезоні Ліги Європи

Кияни перемогли «РФШ» 1:0, набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи

«Динамо» вийшло вперед на 76-й хвилині матчу

У четвер, 30 січня, у Гамбурзі «Динамо» перемогло «РФШ» з Латвії у заключному, 8-му турі, основного раунду Ліги Європи.

Зустріч відбулася у Гамбурзі, де команда Олександра Шовковського у нинішньому сезоні приймала суперників у єврокубках.

«Динамо» вийшло вперед на 76-й хвилині, коли після передачі Владислава Ваната точного удару з району одинадцятиметрової позначки завдав Олександр Піхальонок.

Кияни перемогли «РФШ» 1:0, набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи.

«Динамо» – «РФШ» (Латвія) 1:0

Гол: Піхальонок, 76

Як «Динамо» грало у Лізі Європи

Київське "«Динамо» у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському «Лаціо» з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому «Гоффенгайму» (0:2). 3-й тур закінчився поразкою «Динамо» у зустрічі з італійською «Ромою» (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли угорському «Ференцварошу» (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській «Вікторії Плзень» (1:2).

У 6-му турі «Динамо» виявилося слабшим за іспанський «Реал Сосьєдад» (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з турецьким «Галатасараєм» (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

Турнірна таблиця Ліги Європи

32. «РФШ» – 5 очок (8 матчів), 6:13

33. «Лудогорець» – 4 очки (8), 4:11

34. «Динамо» – 4 очки (8), 5:18

35. «Ніцца» – 3 очки (8), 7:16

36. «Карабах» – 3 очки (8), 6:20

Нагадаємо, фаворитом поєдинку букмекери вважали віцечемпіона України. На перемогу «Динамо» приймаються ставки з коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,75. Виграш РФШ – 4,30.