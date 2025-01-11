Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Джанлуїджі Доннарумма
фото: EPA-EFE

Джанлуїджі Доннарумма може залишити Париж

Голкіпер національної збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може покинути розташування французького «ПСЖ». Про це пише Sky Sport.

За інформацією джерела, голкіпером національної команди активно цікавить міланський «Інтер», керівництво якого активно слідкує за ситуацією навколо голкіпера.

Чинний контракт Доннарумми з «ПСЖ» розрахований до літа наступного року. Італієць поки не знає, чи продовжуватиме угоду. Голкіпер розчарований позицією головного тренера французів Луїса Енріке, який дає забагато ігрової практики Матвію Сафонову з РФ.

Парижани підписали воротаря влітку 2021 року на правах вільного агента з «Мілана». У поточному сезоні в його активі 15 пропущених голів у 17 матчах та 5 ігор на нуль.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ілля Забарний відмовився переходити у «ПСЖ» з тієї причини, що у цьому клубі виступає росіянин Матвій Сафонов.

Читайте також:

Джерело
Теги: Джанлуїджі Доннарумма НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз трансферна вартість Забарного становить 38 млн євро
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Сьогодні, 09:52
Артем Мілевський відзначився скандальною заявою
Мілевський з використанням матюків привітав підписників з «нормальним Різдвом»
7 сiчня, 22:55
Починаючи з 1970-х років споживання французького червоного вина скоротилося на 90%
Виноробство у Франції зіштовхнулось із неочікуваною проблемою
6 сiчня, 16:48
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Втручання поліції запобігло сутичці між двома групами ультрас перед початком столичного дербі
Ножі, бомби і палиці з лезами. Поліція вилучила арсенал зброї в ультрас «Роми» та «Лаціо»
5 сiчня, 23:16
Відповідальність взяло на себе угруповання NoName, кібернапад вона назвала помстою за підтримку України з боку Франції, передала телемережа France 24
«Відплата за підтримку України». Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
1 сiчня, 16:37
Європейські лідери хочуть уникнути того, щоб у Путіна склалося враження, що настав час для переговорів і що він зможе зберегти за собою окуповані території
Європейські лідери обговорюють відправку військ в Україну, але за однієї умови – ЗМІ
18 грудня, 2024, 18:40
Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару в ніч проти суботи, 14 грудня
Заморські території Франції накрив шторм, влада заявляє про сотні загиблих
15 грудня, 2024, 23:32
У 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії
Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії: яка мета візиту
15 грудня, 2024, 22:20

Новини

Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Найбагатший клуб світу готує трансфер найкращого гравця збірної України
Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону
Лідер збірної України повторив особистий рекорд на Кубку світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
83K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
43K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
14K
Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Сьогодні, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua