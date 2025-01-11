Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії

Джанлуїджі Доннарумма може залишити Париж

Голкіпер національної збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма може покинути розташування французького «ПСЖ». Про це пише Sky Sport.

За інформацією джерела, голкіпером національної команди активно цікавить міланський «Інтер», керівництво якого активно слідкує за ситуацією навколо голкіпера.

Чинний контракт Доннарумми з «ПСЖ» розрахований до літа наступного року. Італієць поки не знає, чи продовжуватиме угоду. Голкіпер розчарований позицією головного тренера французів Луїса Енріке, який дає забагато ігрової практики Матвію Сафонову з РФ.

Парижани підписали воротаря влітку 2021 року на правах вільного агента з «Мілана». У поточному сезоні в його активі 15 пропущених голів у 17 матчах та 5 ігор на нуль.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Ілля Забарний відмовився переходити у «ПСЖ» з тієї причини, що у цьому клубі виступає росіянин Матвій Сафонов.