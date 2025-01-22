Голкіпер збірної України «привіз» у ворота «Бенфіки» найдивніший гол сезону ЛЧ (відео)

Анатолій Трубін допустив фейлу, забивши у свої ворота рикошетом від суперника

Португальська «Бенфіка» , кольори якої захищає український воротар Анатолій Трубін, у матчі сьомого туру основного етапу ЛЧ вдома програла іспанській «Барселоні» (4:5).

Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін допустив фейлу, забивши у свої ворота рикошетом від суперника. 23-річний український воротар хотів вибити м'яч в поле, проте влучив прямо в голову суперника. Тому не потрібно було робити нічого, м'яч сам полетів у ворота.

Іспанська «Барселона» у надрезультативному поєдинку зуміла вирвати на 90+6 хвилині перемогу над Бенфікою з рахунком 5:4.

Голи: 1:0 – 2 Павлідіс (пен), 1:1 – 13 Левандовський (пен), 2:1 – 22 Павлідіс, 3:1 – 30 Павлідіс, 3:2 – 64 Рафінья, 4:2 – 68 Араухо (аг), 4:3 – 77 Левандовський (пен), 4:4 – 87 Гарсія, 4:5 – 90+6 Рафінья

Вболівальники пишуть, що зустріч стала справжнім парадом помилок. Щенсни «привіз» два голи на свої володіння, а українець Анатолій Трубін – один. Араухо вразив власні ворота.

На 78-й хвилині рахунок був 4:2 на користь «орлів». Однак Левандовскі реалізував другий пенальті у зустрічі, Гарсія вразив ворота після подачі з кутового, а Рафінья на 96-й хвилині оформив дубль та вирвав перемогу.

Трубін у сезоні 2024/25 років зіграв за «Бенфіку» 28 матчів: 24 пропущені голи, 13 кліншитів.