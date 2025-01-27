Російський тренер Черчесов, який насміхався над казахською мовою, залишив посаду

Росіянин постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані

Керівництво Федерації футболу Казахстану ухвалило рішення про звільнення головного тренера команди. Росіянин Станіслав Черчесов достроково пішов у відставку. Про це повідомляє Федерацією футболу Казахстану

Як зазначають ЗМІ, звільнення могло відбутися ще минулого року, але тренер хотів зберегти роботу.

Під керівництвом Черчесова національна команда продемонструвала один із найгірших відрізків у своїй історії. У шести поєдинках Ліги Націй підопічні Черчесова набрали лише один гол, жодного разу не забили у ворота суперників та пропустили 15 м'ячів. Контракт 61-річного тренера з Федерацією футболу Казахстану був чинний до літа 2026 року.

Колишній головний тренер збірної постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані. Він неодноразово вступав у конфлікти з місцевими спортивними журналістами, ображав їх і демонстративно відмовлявся вчити державну мову.

Так, Черчесов після поразки в матчі зі Словенією у Лізі націй почув питання від журналіста у футболці ПСЖ казахською мовою і відповів зустрічним питанням: «Ти по-французьки зараз кажеш?». Тоді Федерація футболу Казахстану зазначила, що «гумор тренера вийшов за межі».

Варто зазначити, що новим головним тренером збірної Казахстану призначено 44-річного Алі Алієва.

До слова, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині. Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко».