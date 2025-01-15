Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника

Гаррі Сімеу відреагував на трансферні чутки щодо українця

Британський журналіст Гаррі Сімеу прокоментував інформацію щодо можливого переходу українського захисника лондонського «Арсенала» Олександра Зінченка у дортмундську «Боруссію».

«Це дуже важкий час для нього через війну в Україні. Я дійсно думаю, що це певним чином вплинуло на його футбольну кар'єру.

Також я вже казав, що його час в «Арсеналі» минув, все змінилося. Ми пройшли цей етап. Він більше не є першим, другим чи навіть, можливо, третім вибором на позицію лівого захисника в «Арсеналі», коли всі у формі та доступні. Тому є сенс заробити на ньому.

Враховуючи його статус, коли він тільки прийшов, він не може бути щасливим, не граючи та будучи гравцем для епізодичної ролі. Тому я думаю, що цей перехід є вигідним для всіх.

«Боруссія» – це великий футбольний клуб. Думаю, це буде чудове місце для нього. Щиро бажаю йому всього найкращого, тому що навіть попри всі його недоліки, всі його погані виступи, всі помилки, яких було багато, я все ж вважаю, що Зінченко був важливою частиною для росту рівня «Арсенала» в ті часи, коли він прийшов.

Він прийшов з Жезусом, і вони підняли планку. У цьому вони великі. Ці хлопці були дуже важливими на той час для нас, тому я не буду ставитися до них з неповагою», – сказав Сімеу в ефірі YouTube-каналу The Chronicles of a Gooner.