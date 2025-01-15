Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
Олександр Зінченко
фото: EPA-EFE

Гаррі Сімеу відреагував на трансферні чутки щодо українця

Британський журналіст Гаррі Сімеу прокоментував інформацію щодо можливого переходу українського захисника лондонського «Арсенала» Олександра Зінченка у дортмундську «Боруссію».

«Це дуже важкий час для нього через війну в Україні. Я дійсно думаю, що це певним чином вплинуло на його футбольну кар'єру.

Також я вже казав, що його час в «Арсеналі» минув, все змінилося. Ми пройшли цей етап. Він більше не є першим, другим чи навіть, можливо, третім вибором на позицію лівого захисника в «Арсеналі», коли всі у формі та доступні. Тому є сенс заробити на ньому.

Враховуючи його статус, коли він тільки прийшов, він не може бути щасливим, не граючи та будучи гравцем для епізодичної ролі. Тому я думаю, що цей перехід є вигідним для всіх.

«Боруссія» – це великий футбольний клуб. Думаю, це буде чудове місце для нього. Щиро бажаю йому всього найкращого, тому що навіть попри всі його недоліки, всі його погані виступи, всі помилки, яких було багато, я все ж вважаю, що Зінченко був важливою частиною для росту рівня «Арсенала» в ті часи, коли він прийшов.

Він прийшов з Жезусом, і вони підняли планку. У цьому вони великі. Ці хлопці були дуже важливими на той час для нас, тому я не буду ставитися до них з неповагою», – сказав Сімеу в ефірі YouTube-каналу The Chronicles of a Gooner.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Олександр Зінченко журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудрика тимчасово відсторонили від футболу
Мудрика тимчасово відсторонили від футболу
17 грудня, 2024, 15:28
Місце ліквідації топвійськового РФ
Ліквідація російського генерала та позитивний допінг-тест Мудрика: головне за ніч
17 грудня, 2024, 07:02
Більшість каналів, на яких працювала українська ведуча Лана Шевчук, заборонили як проросійські
СБУ перевіряє Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка
23 грудня, 2024, 16:56
Усик зробив заяву після перемоги
Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Ф'юрі (відео)
23 грудня, 2024, 22:04
Каліфорнійський серфер, можливо, увійшов в історію завдяки хвилі
Серфер із США підкорив гіганську 32-метрову хвилю
3 сiчня, 14:27
Поховали окупанта Федорова у місті Котове Волгоградської області
ЗСУ знищили російського футбольного тренера
4 сiчня, 16:33
З 2011 до 2016 року Гуменюк був тренером у юнацькій збірній України з футболу
У 48 років раптово помер відомий український воротар
5 сiчня, 10:13
Втручання поліції запобігло сутичці між двома групами ультрас перед початком столичного дербі
Ножі, бомби і палиці з лезами. Поліція вилучила арсенал зброї в ультрас «Роми» та «Лаціо»
5 сiчня, 23:16
За повідомленнями джерел, у Марокко уже вбито кілька тисяч бродячих собак
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Вчора, 19:36

Новини

Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна
Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком
Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
22K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
18K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9851
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8792
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua