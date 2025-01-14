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Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії
Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування

В інтерв'ю російським пропагандистам Жалінська заявила, що «вона росіянка»

Веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Нагадаємо, у Красноярську (РФ) під час застілля був вбитий 26-річний чемпіон Росії з вільної боротьби Антон Якименко. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався в ніч на 2 січня. Зазначається, що між Якименком та його 25-річним другом виник конфлікт.

Суперечка переросла у бійку, в ході якої підозрюваний схопив ніж і завдав кілька ударів спортсмену. Від поранення Якименко помер на місці.

Слідчий комітет Красноярського краю підтвердив факт убивства, проте особу загиблого офіційно не названо. Затриманий чоловік поки що відмовляється давати свідчення.

Антон Якименко був багаторазовим переможцем всеросійських змагань, проте він вже завершив спортивну кар'єру. За словами його близьких, конфлікт міг спалахнути на тлі взаємних образ.

Джерело
Теги: росія Нацгвардія академічне веслування

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