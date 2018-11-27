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    Українка Головкіна здолала у фіналі росіянку та виграла турнір з фехтування у Болгарії

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    Софія Головкіна (у центрі) - Українка Головкіна здолала у фіналі росіянку та виграла турнір з фехтування у Болгарії
    Софія Головкіна (у центрі)
    Фото взяте з Facebook

    Софія захистила титул, який здобула рік тому

    Українська шаблістка Софія Головкіна стала переможницею міжнародного турніру U14 у болгарській Софії.

    Таким чином, вона захистила торішній титул, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    Українка виграла всі шість поєдинків у групі й отримала другий номер посіву в турі прямого вибування.

    В 1/16 турнірної таблиці Софія виграла у туркені (15:10), згодом вибила з боротьби румунку (15:6), розібралася зі словенкою (15:5) і не зазнала проблем з Марією Алекс (15:7).

    А у фінальному бою виявилася сильнішою за росіянку Софію Єрохову, завершивши зустріч з рахунком 15:10.

    Інші українські шаблістки не змогли подолати 1/16 фіналу.

    У змаганнях юнаків далі інших українців пробився Роман Красновид, що показав 15-й результат.

    Нагадаємо, шаблісти з України здобули бронзові медалі на етапі кадетського циклу у Болгарії.

    українці Фехтування
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