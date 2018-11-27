Українка Головкіна здолала у фіналі росіянку та виграла турнір з фехтування у Болгарії



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Софія Головкіна (у центрі) Фото взяте з Facebook

Софія захистила титул, який здобула рік тому

Українська шаблістка Софія Головкіна стала переможницею міжнародного турніру U14 у болгарській Софії.

Таким чином, вона захистила торішній титул, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

Українка виграла всі шість поєдинків у групі й отримала другий номер посіву в турі прямого вибування.

В 1/16 турнірної таблиці Софія виграла у туркені (15:10), згодом вибила з боротьби румунку (15:6), розібралася зі словенкою (15:5) і не зазнала проблем з Марією Алекс (15:7).

А у фінальному бою виявилася сильнішою за росіянку Софію Єрохову, завершивши зустріч з рахунком 15:10.

Інші українські шаблістки не змогли подолати 1/16 фіналу.

У змаганнях юнаків далі інших українців пробився Роман Красновид, що показав 15-й результат.

Нагадаємо, шаблісти з України здобули бронзові медалі на етапі кадетського циклу у Болгарії.