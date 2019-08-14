Один із найсильніших боксерів-професіоналів хоче повернутися в аматори, щоб представити Україну на Олімпіаді



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Заради нових пригод Тарас Шелестюк готовий повернутися в олімпійський бокс Instagram Тараса Шелестюка

Новину повідомив головний тренер збірної України Леонід Лоївський

Наставник збірної України з боксу Леонід Лоївський в інтерв’ю прес-службі Федерації боксу розповів про тонкощі відбору та підготовки національної команди до Олімпіади-2020 у Токіо. Поміж суто організаційних моментів тренер повідомив майже сенсаційну новину.

У нас зараз скрізь, буквально у кожній ваговій категорії, буде дуже серйозна конкуренція, - каже пан Лоївський. - Зрозуміло, лідери категорії до 49 кг перейдуть у вагу до 52 кг і додадуть інтриги в боротьбі. Те саме стосується категорій до 60 кг і до 63 кг, які тепер об’єднуються. Дуже серйозною у нас вимальовується вага 69 кг. Ось нещодавно телефонував чемпіон світу та призер Олімпіади Тарас Шелестюк, який зараз перебуває в Америці і також хоче взяти участь у чемпіонаті України й показати, що він сильніший і може претендувати на Олімпійські ігри у складі збірної України.

Зауважимо, що 33-річний боєць першої середньої ваги Тарас Шелесюк був бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, чемпіоном світу-2011. З березня 2013 року Тарас виступає серед професіоналів і провів на професійному рингу 17 боїв, кожен з яких виграв (10 – нокаутом). У попередньому поєдинку, 9 березня цього року Шелестюк переміг за очками у восьми раундах мексиканця Мартіна Мартінеса.

Леонід Лоївський наразі не може сказати точних термінів, коли саме відбуватимуться ліцензійні олімпійські турніри.

«Відомо, де вони будуть, але поки що не відомо – коли, - каже тренер. - Знаємо, що відбірний турнір відбудеться десь у проміжку від лютого до березня в Великобританії. Але – без конкретних термінів.

Ця невизначеність не створить додаткових проблем у графіку підготовки?

Ми до цього готові, тому підкоригували весь свій графік. Дали хлопцям відпочити, перенесли чемпіонат України. Те, що бійці повинні були брати участь у чемпіонаті світу, ми якраз і підвели під ці терміни чемпіонат України, щоб мати більше часу на підготовку якраз до ліцензійного турніру (основа збірної України на чемпіонат світу в РФ не поїде – прим.).

А які плани на осінь та зиму?

Насправді, дуже багато турнірів і різноманітних змагань. У жовтні у нас по плану АІВА – світового календаря має бути тестовий турнір у Японії. Подивимося, три-чотири наших боксери, можливо, візьмуть участь. 7-12 жовтня – Кубок Лева. Від 29 жовтня в Кривому Розі хочуть провести турнір Петрова. Ті, хто не буде задіяний у Японії, матимуть змогу взяти участь в інших турнірах – у листопаді буде гарний турнір у Білорусі (турнір пам’яті Лівенцева, який відбудеться 11-17 числа).

Далі – підготовка напряму до ліцензійного турніру?

Саме так. З грудня починаємо цілеспрямовану підготовку до ліцензійного турніру – з 1 по 21 грудня закриваємося на Конча-Заспі, починаємо працювати над загально-фізичною підготовкою, а далі вирішили так, що нам треба «струсонутися» – скоріше за все, зробимо матчеву зустріч у Вінниці в рамках турніру пам’яті Миколи Капусти. Після 7-10 днів відпочинку починаємо ще один збір з таким розрахунком, щоб бути максимально готовими якраз до тієї дати, яку визначать для ліцензійного турніру в Великобританії.

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