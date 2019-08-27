Україна виграла перший сет на Євро з волейболу. Сет, але не гру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Трушкіна вклала в атаку проти подвійного блоку суперниць усе завзяття CEV.eu

Наша команда фрагментами виглядала дуже непогано

Жіноча збірна України з волейболу програла третій поспіль матч на чемпіонаті Європи. На цей раз наша команда поступилася господаркам турніру, полячкам, які наразі крокують зі стовідсотковим показником.

З позитиву – підопічні Гарія Єґіазарова виграли на турнірі перший сет. Нашій команді вдалося піймати кураж у першій партії. Особливо нестримною в ці миті та й у грі загалом виглядала догравальниця Олеся Рихлюк. Можливо, отримуй Олеся надодачу вишуканіші передачі, з допомогою Рихлюк наша команда виглядала б іще конкурентнішою. У цих же умовах уже другий сет продемонстрував, що прірва в ігровому класі між суперницями наразі надто велика.

Польща – Україна – 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Польща: Єфименко-Млотковска (3), Йоанна Волош (3), Стисяк (19), Каколевска (12), Смажек-Ґодек (26), Меджик (14) – старт; Стензель – ліберо, Май-Ервардт – ліберо, Зарослінска-Кроль (1), Ґрайбер, Марлена Ковалевска, Лукасик, Алаґієрска (2). Тренер – Яцек Навроцкі

Україна: Політанська (5), Надія Кодола (12), Юлія Герасимова (4), Олесія Рихлюк (17), Ганна Степанюк (5), Ірина Трушкіна (9); Анастасія Карасьова – ліберо, Карина Денисова, Дорсман, Олександра Перетятько, Анастасія Крайдуба. Тренер – Гарій Єґіазаров

26 серпня. Лодзь. «Атлас-Арена». 4380 глядачів

Наступний поєдинок українки проведуть 28 серпня. Суперницями будуть словенки, які мають одну перемогу і відповідно є прямими конкурентками нашої збірної за вихід до наступного раунду. Щоб зіграти в другому етапі, треба посісти мінімум четверте місце з шести команд у групі. Завершить груповий турнір наша команда поєдинком з безнадійними аутсайдерками з Португалії.

Читайте також: Україна дошкульно програла Італії на чемпіонаті Європи