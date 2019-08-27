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    Україна виграла перший сет на Євро з волейболу. Сет, але не гру

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    Ірина Трушкіна вклала в атаку проти подвійного блоку суперниць усе завзяття - Україна виграла перший сет на Євро з волейболу. Сет, але не гру
    Ірина Трушкіна вклала в атаку проти подвійного блоку суперниць усе завзяття
    CEV.eu

    Наша команда фрагментами виглядала дуже непогано

    Жіноча збірна України з волейболу програла третій поспіль матч на чемпіонаті Європи. На цей раз наша команда поступилася господаркам турніру, полячкам, які наразі крокують зі стовідсотковим показником.

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    З позитиву – підопічні Гарія Єґіазарова виграли на турнірі перший сет. Нашій команді вдалося піймати кураж у першій партії. Особливо нестримною в ці миті та й у грі загалом виглядала догравальниця Олеся Рихлюк. Можливо, отримуй Олеся надодачу вишуканіші передачі, з допомогою Рихлюк наша команда виглядала б іще конкурентнішою. У цих же умовах уже другий сет продемонстрував, що прірва в ігровому класі між суперницями наразі надто велика.

    Польща – Україна – 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

    Польща: Єфименко-Млотковска (3), Йоанна Волош (3), Стисяк (19), Каколевска (12), Смажек-Ґодек (26), Меджик (14) – старт; Стензель – ліберо, Май-Ервардт – ліберо, Зарослінска-Кроль (1), Ґрайбер, Марлена Ковалевска, Лукасик, Алаґієрска (2). Тренер – Яцек Навроцкі

    Україна: Політанська (5), Надія Кодола (12), Юлія Герасимова (4), Олесія Рихлюк (17), Ганна Степанюк (5), Ірина Трушкіна (9); Анастасія Карасьова – ліберо, Карина Денисова, Дорсман, Олександра Перетятько, Анастасія Крайдуба. Тренер – Гарій Єґіазаров

    26 серпня. Лодзь. «Атлас-Арена». 4380 глядачів  

    Наступний поєдинок українки проведуть 28 серпня. Суперницями будуть словенки, які мають одну перемогу і відповідно є прямими конкурентками нашої збірної за вихід до наступного раунду. Щоб зіграти в другому етапі, треба посісти мінімум четверте місце з шести команд у групі. Завершить груповий турнір наша команда поєдинком з безнадійними аутсайдерками з Португалії.  

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    чемпіонат Європи волейбол Збірна України Олеся Рихлюк Гарій Єґіазаров Олександра Перетятько Алла Політанська Юлія Герасимова Анастасія Карасьова Світлана Дорсман Надія Кодола Ірина Трушкіна Ганна Степанюк Анастасія Крайдуба Карина Денисова Йоанна Волош Мальвіна Смажек-Ґодек Магдалена Стисяк
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