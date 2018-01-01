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    Українка стала срібною призеркою на турнірі з фехтування у Польщі

    Софі Шавіньї у Кракові поступилася лише у фінальному поєдинку
    Українська шпажистка Софі Шавіньї стала срібним призером етапу кадетського циклу у польському Кракові. Українка виграла всі поєдинки у груповому раунді, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. В 1/64 фіналу Шавіньї виграла в італійки (15:10), далі розібралася з полькою (15:6), обіграла швейцарську шпажистку (15:11) та
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    Софі Шавіньї у Кракові поступилася лише у фінальному поєдинку

    Українська шпажистка Софі Шавіньї стала срібним призером етапу кадетського циклу у польському Кракові.

    Українка виграла всі поєдинки у груповому раунді, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    В 1/64 фіналу Шавіньї виграла в італійки (15:10), далі розібралася з полькою (15:6), обіграла швейцарську шпажистку (15:11) та американку (12:10).

    У бою за потрапляння у півфінал турніру Софі взяла гору над румункою Андраде Гхікою (15:10).

    У непростому поєдинку за путівку у фінал українка з перевагою в один укол виграла у японки Тамакі Тераями (15:14), а у підсумковому бою змагального дня не впоралася з господинею доріжок Алісією Класік, програвши трьома уколами – 12:15.

    Для Шавіньї це срібло стало першим у кар'єрі на міжнародному рівні.

    Серед юнаків найкращий результат із представників збірної України продемонстрував Андрій Деркач, який пробився до 16 найсильніших.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Боговін виграв етап кадетського циклу з фехтування, ще дві українки стали призерками.

    Фехтування
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