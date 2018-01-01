Українка стала срібною призеркою на турнірі з фехтування у Польщі

Софі Шавіньї у Кракові поступилася лише у фінальному поєдинку

Українська шпажистка Софі Шавіньї стала срібним призером етапу кадетського циклу у польському Кракові. Українка виграла всі поєдинки у груповому раунді, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України. В 1/64 фіналу Шавіньї виграла в італійки (15:10), далі розібралася з полькою (15:6), обіграла швейцарську шпажистку (15:11) та



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Софі Шавіньї у Кракові поступилася лише у фінальному поєдинку

Українська шпажистка Софі Шавіньї стала срібним призером етапу кадетського циклу у польському Кракові.

Українка виграла всі поєдинки у груповому раунді, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

В 1/64 фіналу Шавіньї виграла в італійки (15:10), далі розібралася з полькою (15:6), обіграла швейцарську шпажистку (15:11) та американку (12:10).

У бою за потрапляння у півфінал турніру Софі взяла гору над румункою Андраде Гхікою (15:10).

У непростому поєдинку за путівку у фінал українка з перевагою в один укол виграла у японки Тамакі Тераями (15:14), а у підсумковому бою змагального дня не впоралася з господинею доріжок Алісією Класік, програвши трьома уколами – 12:15.

Для Шавіньї це срібло стало першим у кар'єрі на міжнародному рівні.

Серед юнаків найкращий результат із представників збірної України продемонстрував Андрій Деркач, який пробився до 16 найсильніших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Боговін виграв етап кадетського циклу з фехтування, ще дві українки стали призерками.