У півфіналі Белінська в трьох сетах переграла представницю Південної Кореї Єрі Хонг

Українська тенісистка Софія Белінська пробилася до фіналу Вімблдону U-14 (вік учасниць не перевищу 14 років). Про це повідомляє «Главком».

У півфіналі Белінська в трьох сетах переграла представницю Південної Кореї Єрі Хонг – 6:3, 2:6, 10:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 12 хвилин. Белінська виконала 3 ейси та реалізувала 3 з 4 брейкпоїнтів.

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 13 липня.

Вімблдон U-14. 1/2 фіналу

Єрі Хонг (Південна Корея) – Софія Белінська (Україна) – 3:6, 6:2, [3:10]

Як повідомлялося, росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.