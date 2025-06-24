Українські тенісистки дізналися суперниць у кваліфікації Вімблдону

Олійникова свій перший у кар'єрі поєдинок у кваліфікації турніру Grand Slam проведе проти Паррі

Результати жеребкування для українок у відбірній сітці турніру у Великій Британії

Українські тенісистки Дарія Снігур та Олександра Олійникова дізналися суперниць у кваліфікацію Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

Дарія Снігур (163-я ракетка світу) у першому колі кваліфікації Вімблдону зустрінеться з туркенею Берфу Дженгіз (380-я ракетка світу). Українка перемагала свою суперницю у двох попередніх матчах у 2021 та 2022 роках.

Олександра Олійникова (196-а ракетка світу) свій перший у кар'єрі поєдинок у кваліфікації турніру Grand Slam проведе проти Діан Паррі (113-а ракетка світу), яка отримала 17-й номер посіву.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва, яка потрапила до заявки основної сітки Вімблдону, лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.