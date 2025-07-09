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Вімблдон: королева Камілла прийшла на гру росіянки, яка підтримує Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вімблдон: королева Камілла прийшла на гру росіянки, яка підтримує Путіна
Росіянка Мірра Андрєєва вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону
фото: Reuters

Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження

Королева Камілла сьогодні, 9 липня, присутня на трибунах Центрального корту під час чвертьфінального матчу Вімблдону між росіянкою Міррою Андрєєвою та швейцаркою Беліндою Бенчич.

Матч проходить у ці хвилини. Перший сет виграла Бенчич – 7:6 (7:3), у другій партії рахунок 6:6.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Вімблдон теніс

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