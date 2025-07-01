Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні

Гашек: Вімблдон, Великобританія, ATP та WTA мають заплатити Україні десятки мільярдів євро

Громадський діяч та легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек розкритикував організаторів тенісного турніру Вімблдон за участь у ньому російських спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

«У Лондоні стартував черговий тенісний Вімблдон. На жаль, як і минулого і позаминулого років, цього року в турнірі беруть участь російські тенісисти, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну. На жаль, ці змагання на території Великої Британії знову стають величезною рекламою російської загарбницької війни та інших російських злочинів. З цієї причини країна Англія та організатори турніру спільно з ATP та WTA відповідальні за величезні збитки, завдані Україні. Це те саме, якби організатори з Англії відправили до Росії 10 тис. безпілотників, сотні танків і десятки літаків. Вімблдон, Великобританія, ATP та WTA мають заплатити Україні за це десятки мільярдів євро», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що він активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Легендарний хокейний голкіпер є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Гашека одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.

Вімблдон-2025. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Анна Бондар (Угорщина) – 6:3, 6:1

У другому раунді Світоліна зустрінеться з білорускою Александрою Соснович.