Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні
Гашек: Змагання на території Великої Британії знову стають рекламою російської загарбницької війни
фото: Reuters

Гашек: Вімблдон, Великобританія, ATP та WTA мають заплатити Україні десятки мільярдів євро

Громадський діяч та легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек розкритикував організаторів тенісного турніру Вімблдон за участь у ньому російських спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

«У Лондоні стартував черговий тенісний Вімблдон. На жаль, як і минулого і позаминулого років, цього року в турнірі беруть участь російські тенісисти, які офіційно не засудили російську імперіалістичну війну. На жаль, ці змагання на території Великої Британії знову стають величезною рекламою російської загарбницької війни та інших російських злочинів. З цієї причини країна Англія та організатори турніру спільно з ATP та WTA відповідальні за величезні збитки, завдані Україні. Це те саме, якби організатори з Англії відправили до Росії 10 тис. безпілотників, сотні танків і десятки літаків. Вімблдон, Великобританія, ATP та WTA мають заплатити Україні за це десятки мільярдів євро», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що він активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Легендарний хокейний голкіпер є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Гашека одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

У першому сеті Еліна зробила брейк у четвертому геймі та мала шанс завершити партію вже у восьмому, але суперниця відіграла три сетпойнти. Втім, українка все ж подала на сет у наступному геймі – 6:3.

У другій партії Світоліна повністю контролювала гру, віддавши лише один гейм суперниці – 6:1.

Вімблдон-2025. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Анна Бондар (Угорщина) – 6:3, 6:1

У другому раунді Світоліна зустрінеться з білорускою Александрою Соснович.

Теги: Велика Британія Вімблдон теніс війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
23 червня, 14:04
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
21 червня, 14:53
У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу Магди Лінетт та Клари Таусон
Ястремська вперше у кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного турніру WTA
20 червня, 15:29
Заяви Путіна є частиною кампанії Кремля, спрямованої на примушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Росії
Путін вірить, що переможе, якщо війна буде затяжною – ISW
20 червня, 06:40
Зеленський: Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів
Зеленський розкрив інтенсивність ударів РФ по Україні
15 червня, 14:34
Із 2012 року Ілля займався боксом та сучасним п’ятиборством. Він – майстер спорту України із сучасного п'ятиборства
Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова
13 червня, 09:00
Незважаючи на тривалу військову агресію РФ, Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир на Рівненщині залишається вірним РПЦ
Казус із бронюванням батюшок. Держава зарахувала до критично важливих жіночий монастир, підпорядкований… патріарху Кирилу
10 червня, 08:17
Знищені російські літаки
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»
4 червня, 14:05
1 червня СБУ провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії
Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані
3 червня, 16:41

Новини

У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту
У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту
Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху
Україна посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів з порушенням слуху
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні
Легендарний спортсмен розкритикував Велику Британію через участь росіян у Вімблдоні
Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу
Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
9292
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
7592
Хто насправді виконує обов'язки прем'єра та спікера. Безугла назвала два прізвища
7545
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
7171
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua