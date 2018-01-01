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    Українки зупинилися за крок від медалей на етапі кадетського циклу з фехтування

    Українські шпажистки поступилися у поєдинку за бронзові нагороди
    Збірна України у складі Анни Чернишової, Катерини Чорній, Анастасії Зеленцової та Дар'ї Садової зупинилася за крок від п'єдесталу на етапі кадетського циклу у словацькій Братиславі. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. В 1/16 фіналу українки здобули перемогу над командою Польща-5 (45:28), далі виграли у
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    Українські шпажистки поступилися у поєдинку за бронзові нагороди

    Збірна України у складі Анни Чернишової, Катерини Чорній, Анастасії Зеленцової та Дар'ї Садової зупинилася за крок від п'єдесталу на етапі кадетського циклу у словацькій Братиславі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    В 1/16 фіналу українки здобули перемогу над командою Польща-5 (45:28), далі виграли у Німеччини-2 (39:30), а у поєдинку за потрапляння у півфінал у непростій боротьбі обіграли Росію-4, завершивши зустріч з перевагою в один укол - 32:31.

    Шлях до фіналу нашим фехтувальницям перегородила збірна Угорщини, яка перемогла українських шпажисток з рахунком 45:28.

    У бою за третє місце Чернишова, Чорній, Зеленцова та Садова програли першій команді Росії, поступившись з рахунком 30:45.

    Таким чином, українки зупинилися за підсумками турніру на четвертому місці.

    Нагадаємо, українські шпажисти виграли етап кадетського циклу з фехтування у Словаччині.

    шпажисти Словаччина Збірна України Фехтування
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