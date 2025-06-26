У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією

Керівництво зобов’язало працівників повідомляти про своє місцеперебування під час відпустки

Начальник однієї з малайзійських компаній вимагав у своєї підлеглої надати геолокацію, аби підтвердити, що жінка справді перебуває на відпочинку. Співробітники, які не нададуть доказів, вважатимуться такими, що пропустили роботу без поважної причини, навіть якщо напередодні подали заяву на щорічну відпустку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post (SCMP).

Мешканка Малайзії поділилася в соціальних мережах шокуючою історією про те, як її роботодавець запровадив нове правило, яке зобов'язує співробітників надавати докази свого місцеперебування під час відпустки. Ба більше, компанія заявила, що утримуватиме заяви на відпустку «на розгляді» доти, доки не отримає переконливих доказів. Як альтернативу геолокації співробітники можуть надати фотографії з місця відпочинку. Примітно, що такі ж вимоги поширюються на співробітників, які перебувають на лікарняній або неоплачуваній відпустці.

Інцидент трапився, коли працівниця компанії поїхала на острів біля узбережжя Малайзії. Через кілька днів вона поділилася фотографією біля моря, заявивши, що розсердилася на прохання керівництва і зрештою не поділилася своїм розташуванням. Жінка також повідомила, що в результаті отримала кілька дзвінків від свого начальника.

Курйоз викликав бурхливу дискусію у соцмережах. Малайзійку підтримали користувачі, стверджуючи, що керівництво не може порушувати особисті межі. Вона не розкрила назву компанії, але пообіцяла, що звернеться до Міністерства праці, якщо начальство знову висуватиме дивні вимоги. Як пише SCMP, згідно із трудовим законодавством Малайзії, працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше восьми днів на рік.

Нагадаємо, у Китаї великий виробник меблів Man Wah Holdings Ltd опинився у центрі скандалу після запровадження надзвичайно суворих правил для своїх співробітників. Компанія встановила систему штрафів за дії, які в більшості організацій вважаються звичайними, включаючи споживання їжі за робочим столом і навіть використання дзеркал.

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