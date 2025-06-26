Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Компанія заявила, що утримуватиме заяви на відпустку «на розгляді» поки не отримає переконливих доказів
колаж: SCMP

Керівництво зобов’язало працівників повідомляти про своє місцеперебування під час відпустки

Начальник однієї з малайзійських компаній вимагав у своєї підлеглої надати геолокацію, аби підтвердити, що жінка справді перебуває на відпочинку. Співробітники, які не нададуть доказів, вважатимуться такими, що пропустили роботу без поважної причини, навіть якщо напередодні подали заяву на щорічну відпустку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post (SCMP). 

Мешканка Малайзії поділилася в соціальних мережах шокуючою історією про те, як її роботодавець запровадив нове правило, яке зобов'язує співробітників надавати докази свого місцеперебування під час відпустки. Ба більше, компанія заявила, що утримуватиме заяви на відпустку «на розгляді» доти, доки не отримає переконливих доказів. Як альтернативу геолокації співробітники можуть надати фотографії з місця відпочинку. Примітно, що такі ж вимоги поширюються на співробітників, які перебувають на лікарняній або неоплачуваній відпустці.

Інцидент трапився, коли працівниця компанії поїхала на острів біля узбережжя Малайзії. Через кілька днів вона поділилася фотографією біля моря, заявивши, що розсердилася на прохання керівництва і зрештою не поділилася своїм розташуванням. Жінка також повідомила, що в результаті отримала кілька дзвінків від свого начальника.

Курйоз викликав бурхливу дискусію у соцмережах. Малайзійку підтримали користувачі, стверджуючи, що керівництво не може порушувати особисті межі. Вона не розкрила назву компанії, але пообіцяла, що звернеться до Міністерства праці, якщо начальство знову висуватиме дивні вимоги. Як пише SCMP, згідно із трудовим законодавством Малайзії, працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше восьми днів на рік.

Нагадаємо, у Китаї великий виробник меблів Man Wah Holdings Ltd опинився у центрі скандалу після запровадження надзвичайно суворих правил для своїх співробітників. Компанія встановила систему штрафів за дії, які в більшості організацій вважаються звичайними, включаючи споживання їжі за робочим столом і навіть використання дзеркал.

До слова, згідно з результатами моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах Києва, більшість столичних пляжів придатні для купання.

Читайте також:

Теги: жінка відпустка Малайзія робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» є лідером серед роботодавців, оскільки має 178 616 працівників
Які компанії дають найбільше робочих місць в Україні: рейтинг
26 травня, 09:08
Фахівці підрахували тривалість робочого тижня у країнах ЄС
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
28 травня, 02:35
Поліцейські затримали жінку одразу після отримання нею $4 тис. за першу послугу
Зняття з розшуку ТЦК за $4 тис.: у Києві затримано підозрювану в незаконній «схемі»
27 травня, 08:32
Літо запрошує до експериментів з зовнішністю та поглибленого турботи про себе
Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?
1 червня, 21:33
У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві
Екссуддя Київського апеляційного суду Паленик намагався виїхати до Хорватії – медіа
9 червня, 11:24
Головні новини ночі проти 24 червня
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
Ціни в McDonald's в аеропорту Анталії шокували туристку
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
19 червня, 02:01
Вирва біля зруйнованого будинку на столичних Русанівських садах
На Русанівських садах російський дрон розтрощив будинок: що врятувало власницю
16 червня, 12:09
У Польщі зростають зарплати
Як змінились зарплати у Польщі: статистика
19 червня, 19:48

Життя

Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції
10-річна піаністка пожертвувала призові кошти підрозділу пілота Karaya
10-річна піаністка пожертвувала призові кошти підрозділу пілота Karaya
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
209K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
23K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7756
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua