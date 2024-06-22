Україна завоювала першу в своїй історії олімпійську ліцензію в скелелазінні

Євгенія Казбекова переписує історію українського спорту

Сьогодні, 22 червня, завершилася півфінальна частина другого етапу Олімпійської кваліфікаційної серії зі скелелазіння, який проходить в угорському Будапешті. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

У кваліфікації брали участь представниці двоборства, які боролися за 11 олімпійських ліцензій. Однією з них була і українка Євгенія Казбекова. Наша спортсменка посіла 6 місце на першому етапі олімпійської кваліфікації у Шанхаї (Китай).

У болдерингу Євгенія посіла 5 місце. Після цього у скелелазок були змагання з трудності, де й могла вирішитися доля поїздки до столиці Франції.

Казбекова змогла впоратися з непростою будапештською трасою: вона набрала 42 бали у цьому виді програми і з сумарним результатом у 91.6 пункта посіла місце, не нижче 10. Цього виявилося достатньо, щоб отримати ліцензію на Олімпіаду.