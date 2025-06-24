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Мати експрокурора Кізя купила будинок на базі митників у Конча-Заспі – розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мати експрокурора Кізя купила будинок на базі митників у Конча-Заспі – розслідування
Сергій Кізь роками працював у прокуратурі, у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора
фото: Бігус

На території реабілітаційного центру маєтки мають й інші колишні топчиновники

Матір колишнього заступника генпрокурора Сергія Кізя володіє будинком на території відомчого реабілітаційного центру для митників «Конча-Заспа». До того, як жінка купила цей будинок, Генпрокуратура керувала розслідуванням щодо його можливого незаконного відчуження. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info, інформує «Главком». 

Як виявили розслідувачі, Ганна Кізь купила будинок площею понад 100 кв. м  на базі митників у 2021-му році. Формально усе майно цієї бази у розпорядженні та власності Профспілки працівників митних органів. Проте купила мама експрокурора будинок не у Профспілки, а у Лариси Атреп’євої. Остання отримала його у власність за мировою угодою у якості неповерненого Профспілкою мільйонного боргу у 2013-му. 

Пізніше історію з відчуженням цього майна розслідували правоохоронці під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. Справа нічим не закінчилась, а у будинка з’явилась нова власниця – мама експрокурора Кізя. Сам Кізь також має двоповерховий маєток на 200 кв. м на базі митників. До Кізя цим будинком користувався ексголова ДФС Роман Насіров

Двоповерховий маєток на 200 кв. м на базі митників. До Кізя цим будинком користувався ексголова ДФС Роман Насіров
Двоповерховий маєток на 200 кв. м на базі митників. До Кізя цим будинком користувався ексголова ДФС Роман Насіров
фото: Бігус

Сергій Кізь роками працював у прокуратурі, у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За даними розслідувачів, за цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів «16 січня»,  засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова. 

У Профспілці пояснили, що рішення про можливий продаж майна було колегіальним і прийнятим ще у 2019-му році. 

 

За даними Bihus.Info, за останній рік більшість будинків на території реабілітаційного центру у Конча-Заспі продали. Покупцями стали здебільшого колишні топпосадовці митниці та їхні родичі. Серед них – діти екскерівника Київської регіональної митниці Геннадія Романенка, мати ексголови митниці часів Януковича і колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка.

Нагадаємо, на Київщині викрито схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після бойових дій. За даними слідства, йдеться про 4,6 млн грн, які мали піти на ремонт зруйнованих будинків у Бучанському районі. До організованої групи входили дев’ятеро осіб, серед яких – троє посадовців однієї з міських рад області. 

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Теги: майно жінка будинок прокурор Роман Насіров профспілка санкції прокуратура

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