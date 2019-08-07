Українська спортсменка ввійшла в топ-10 найоплачуваніших у світі
Наша тенісистка Еліна Світоліна названа в престижному рейтинзі видання Forbes
Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна ввійшла в топ-10 рейтингу видання Forbes найоплачуваніших спортсменок світу.
24-річна сьома ракетка світу Еліна Світоліна потрапила на дев’яту сходинку - 6,1 мільйона доларів.
Очолила рейтинг американська тенісистка Серена Вільямс – 29,2 мільйна. Друга також тенісистка, японка Наомі Осака – 24,3 мільйона.
Взагалі до першої десятки найплачуваніших спортсменок світу ввійшли виключно представниці тенісу:
1 – Серена Вільямс (США) – $29,2 млн (реклама – 25 млн)
2 – Наомі Осака (Японія) – $24,3 млн (реклама – 16 млн)
3 – Анжелік Кербер (Німеччина) – $11,8 млн (реклама – 6,5 млн)
4 – Симона Халеп (Румунія) – $10,2 млн (реклама – 4 млн)
5 – Слоун Стівенс (США) – $9,6 млн (реклама – 5,5 млн)
6 – Каролін Возняцки (Данія) – $7,5 (реклама – 4 млн)
7 – Марія Шарапова (Росія) – $7 млн (реклама – 6 млн)
8 – Кароліна Плішкова (Чехія) – $6,3 млн (реклама – 1,7 млн)
9 – Еліна Світоліна (Україна) – $6,1 млн (реклама – 1,5 млн)
10 – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – $5,9 млн (реклама – 3,5 млн)
10 – Вінус Вільямс (США) – $5,9 млн (реклама – 5 млн)