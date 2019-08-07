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    Українська спортсменка ввійшла в топ-10 найоплачуваніших у світі

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    Еліна Світоліна - Українська спортсменка ввійшла в топ-10 найоплачуваніших у світі
    Еліна Світоліна
    УНІАН

    Наша тенісистка Еліна Світоліна названа в престижному рейтинзі видання Forbes

    Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна ввійшла в топ-10 рейтингу видання Forbes найоплачуваніших спортсменок світу.

    24-річна сьома ракетка світу Еліна Світоліна потрапила на дев’яту сходинку -  6,1 мільйона доларів.

    Очолила рейтинг американська тенісистка Серена Вільямс – 29,2 мільйна. Друга також тенісистка, японка Наомі Осака – 24,3 мільйона.

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    Взагалі до першої десятки найплачуваніших спортсменок світу ввійшли виключно представниці тенісу:
    1 – Серена Вільямс (США) – $29,2 млн (реклама – 25 млн)
    2 – Наомі Осака (Японія) – $24,3 млн (реклама – 16 млн)
    3 – Анжелік Кербер (Німеччина) – $11,8 млн (реклама – 6,5 млн)
    4 – Симона Халеп (Румунія) – $10,2 млн (реклама – 4 млн)
    5 – Слоун Стівенс (США) – $9,6 млн (реклама – 5,5 млн)
    6 – Каролін Возняцки (Данія) – $7,5 (реклама – 4 млн)
    7 – Марія Шарапова (Росія) – $7 млн (реклама – 6 млн)
    8 – Кароліна Плішкова (Чехія) – $6,3 млн (реклама – 1,7 млн)
    9 – Еліна Світоліна (Україна) – $6,1 млн (реклама – 1,5 млн)
    10 – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – $5,9 млн (реклама – 3,5 млн)
    10 – Вінус Вільямс (США) – $5,9 млн (реклама – 5 млн) 

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