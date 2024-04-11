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Ф'юрі зробив гучну заяву перед поєдинком проти Усика

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ф'юрі зробив гучну заяву перед поєдинком проти Усика
Бій Усик-Ф'юрі заплановано на 18 травня
фото з відкритих джерел

Ф'юрі провів паралелі між боєм проти Усика та його поєдинком з іншим українцем Володимиром Кличком

Наближається бій Усик-Ф'юрі. На пресконференції перед поєдинком британець заявив, що Усик не має шансів його здолати через різницю в габаритах та «елітний» статус англійця в дивізіоні, пише Суспільне.

«Коли крузервейти переходять до великих хлопців, зазвичай їм бракує [необхідного]. Можна перемогти великих середняків, але не переможеш елітних надважковаговиків – розмір дійсно має значення», – наводить слова Ф'юрі The Guardian.

«Для існування вагових категорій є причини. І [Усика] буде недостатньо, коли він боксуватиме зі мною 18 травня. Це мій час, моя доля, мої ера та покоління».

Ф'юрі провів паралелі між боєм проти Усика та його поєдинком з іншим українцем Володимиром Кличком, якого він здолав у 2015 році на шляху до свого першого титулу чемпіона світу.

«Я сказав, що якщо не зможу перемогти старого Володимира, з мене користі – нуль. І я скажу це знову: якщо не зможу здолати Усика, очевидно, я нічого не вартий. Але якщо я переможу, то здолаю чергового суперника. Чудово, прекрасно – давайте наступного».

Після переходу до гевівейту найчастіше Усик перемагав рішенням суддів: двічі воно було одностайним на користь українця, ще одного разу – роздільним. Дебютний нокаут у категорії Олександр оформив в останньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик опублікував відео підготовки до поєдинку із володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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